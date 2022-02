Nešťastná ministerka Remišová: Druhýkrát pozitívna!

Ďalšia pozitívna! Po hlavnom hygienikovi oznámila správu o pozitívnom teste aj vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (45).

Podľa informácii Nového Času jej vyšiel pozitívny PCR test. Testovaniu sa podrobuje pravidelne pre veľké množstvo schôdzok, ktoré v úrade vykonáva. Priebeh je však ľahký. "Po pozitívnom teste som bez príznakov a pracujem z domu," povedala Remišová. Tá je pritom už trikrát zaočkovaná. Podľa vyjadrení expertov práve očkovanie chráni pred ťažkým priebehom COVID-19 a hospitalizáciou, zároveň znižuje šancu na nákazu, no nepôsobí stopercentne.

Remišová už bola pozitívna aj pred viac ako rokom. V decembri 2020 oznámila, že dostala COVID-19. "Vianoce sme si všetci plánovali ináč, ja som chcela do našej rodinnej bubliny po otestovaní zobrať aj mamu, ktorá žije sama. Nevyšlo nám to. Budem celé sviatky v izolácii, srdcom so svojimi blízkymi," uviedla vtedy.