Čaputovej vyhlásenie tŕňom v oku Pellegriniho: Prilieva olej do ohňa!

Prezidentka SR Zuzana Čaputová svojím utorkovým vyhlásením priliala olej do ohňa a súhlasí s tým, aby boli na Slovensku posilnené vojenské jednotky NATO.

Skonštatoval to nezaradený poslanec Národnej rady SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Očakával, že sa prezidentka prikloní k vlastným občanom a záujmom Slovenska. Čaputová vo vyhlásení uviedla, že posilnenie obrany východnej hranice SR, ako aj celého tzv. východného krídla NATO spojeneckými silami je v našom vlastnom záujme.

"Žiaľ, pani prezidentka skôr obhajovala svoju pozíciu, možno majestát prezidentského paláca, ale vôbec sa neprihovorila ľuďom a neupokojila ich, že máme vládu, ktorá by bola schopná túto situáciu zvládnuť," poznamenal Pellegrini. Od vyhlásenia hlavy štátu očakával upokojenie situácie a uistenie o pripravenosti na migračnú krízu z Ukrajiny, na výpadky plynu a energie či kybernetické útoky.





Pellegrini sa vyjadril aj k aktuálnej parlamentnej schôdzi. Tá bude najmä o suverenite SR, demokratickom Slovensku a o tom, či zostane sociálnym štátom. Pripomenul, že na tejto schôdzi by sa mali venovať aj novelám z dielne jeho poslancov, ktorí chcú vyplatenie jednorazových príplatkov pre dôchodcov vo výške 200 eur, zníženie DPH pre gastrosektor či dofinancovanie zdravotníctva.

Pellegrini zároveň na budúci týždeň predpokladá zaradenie obrannej dohody s USA do programu schôdze. Jeho poslanci za ňu v parlamente nezahlasujú. Zároveň povedal, že rešpektuje Slovensko ako súčasť Európskej únie a NATO, no Slováci by v prvom rade mali najprv riešiť seba, svoje záujmy, a potom iných. "Správajme sa ako suverénny štát s vlastným názorom."

Poslanec a člen Hlasu-SD Richard Raši (nezaradený) kritizoval, že plénum neschválilo jeho návrh na doplnenie programu schôdze o návrh uznesenia, ktorým chcel vládu požiadať o predloženie krokov na stabilizáciu zdravotníkov v systéme.