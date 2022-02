Čaputová o situácii na Ukrajine: Posilnenie obrany východnej hranice Slovenska je v našom záujme

Slovensko a Ukrajina sa rozprávajú o tom, čo by momentálne Ukrajina potrebovala. V utorkovom vyhlásení to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Prezidentka je zároveň presvedčená, že posilnenie obrany východnej hranice SR, ako aj celého tzv. východného krídla NATO spojeneckými silami je v našom vlastnom záujme. Vyzvala tiež k nestrácaniu súdnosti, zachovaniu pokoja a rozlišovaniu medzi faktami a propagandou.

"Medzi ruskými požiadavkami sú aj také, ktoré si zaslúžia pozorné vypočutie. Ako napríklad návrh na zákaz niektorých zbraňových systémov v Európe, a preto má zmysel s nimi ďalej viesť dialóg. Ale medzi legitímne práva Ruska nepatrí to, že môže rozhodovať o osudoch iných bez ohľadu na ich záujmy," povedala prezidentka. Aktuálna situácia si podľa nej vyžaduje rozumné kroky a silné hodnotové postoje.

Prezidentka odmieta požiadavku Ruska, aby sa krajiny mimo NATO vzdali prípadného vstupu do Aliancie a niektoré členské krajiny vrátane SR prijímali techniku a vojakov iba so súhlasom Ruska. "Konali by sme dnes sami proti sebe, keby sme ktorejkoľvek tretej krajine, Rusku alebo niekomu inému, dali právo vetovať záväzok, na ktorom je vystavaná bezpečnosť SR," vyhlásila prezidentka.