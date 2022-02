Opäť prvý! Najčítanejším denníkom je Nový Čas, pozrite si ďalšie výsledky prieskumu

Televízia Markíza, Rádio Expres, denník Nový Čas, rovnako týždenník Plus 7 dní, dvojtýždenník TV Max a mesačník Zdravie patrili v druhej polovici roka 2021 medzi najpreferovanejšie slovenské média.

Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle – TGI. Zber dát sa uskutočnil od 22. septembra do 12. decembra 2021 na vzorke 4145 respondentov. TASR o tom informovala PR manažérka Linda Kleinertová.

Celková čítanosť celoštátnych denníkov dosiahla hodnotu 28 percent opýtaných (pri metodike „čítal som posledné vydanie“). Za posledných 14 dní denníky čítalo 58 percent opýtaných. Prvú pozíciu si udržal Nový Čas s 13 percentami. Nasledujú denníky Plus jeden deň (šesť percent), Sme a Pravda (po päť percent). Denník Šport má štvorpercentný podiel, Denník N a Hospodárske noviny dosiahli tri percentá.

Posledné vydanie týždenníka si aspoň prelistovalo 28 percent opýtaných. Najčítanejším bol týždenník Plus 7 dní (päť percent). Štvorpercentnú čítanosť majú týždenníky Život a Báječná žena. O jedno percento menej obyvateľov SR číta Nový Čas Nedeľa, Nový Čas pre ženy, Eurotelevíziu a Slovenku.

Posledné vydanie dvojtýždenníka si v druhej polovici roka 2021 prečítalo 15 percent vo veku od 14 do 79 rokov. Najčítanejším bol TV max (šesť percent). Nasleduje Relax so štyrmi percentami, Tele plus má o percento menšiu čítanosť. Jedno percento dosiahli Bratislavské noviny a dvojtýždenník 100+1.