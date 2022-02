Na Slovensko príde nová vakcína od Novavaxu: Lengvarský prezradil, kedy

Nová vakcína od Novavaxu by mala na Slovensko prísť 21. februára. V utorkovej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo to oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Hneď na to by sa mala distribuovať do nemocníc a vakcinačných centier. Celkovo by na Slovensko malo prísť 340-tisíc kusov uvedenej vakcíny. O tom, ako sa bude používať a kombinovať, sa rozhodne v najbližších dňoch.

Podľa ministra by pritom uvedená vakcína mohla pomôcť mierne zvýšiť mieru zaočkovanosti, podľa jeho slov sme však v tejto oblasti podľa všetkého dosiahli „strop". Vyzdvihol rýchle podávanie tretej posilňujúcej dávky a opätovne ľudí vyzval na očkovanie. Upozornil, že bude podľa všetkého základným predpokladom cestovania medzi jednotlivými krajinami. Lengvarský zopakoval, že téma povinného očkovania nie je aktuálne na programe dňa.