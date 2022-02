Šéfka komory sestier Lazarová o systéme odmeňovania: Je nespravodlivý a nemotivujúci! Lengvarský reaguje

Aktuálny spôsob odmeňovania sestier nie je ani spravodlivý, ani motivujúci.

Prijatie opatrení je preto nevyhnutné na to, aby sa situácia pri sestrách zastabilizovala. Informovala o tom v utorok na zasadnutí parlamentného zdravotníckeho výboru prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Iveta Lazorová.

Podmienky pre sestry a pôrodné asistentky nie sú podľa Lazorovej na Slovensku konkurencieschopné voči iným krajinám. Sestry preto najviac odchádzajú do Čiech a Rakúska.

Podľa komory by mal byť princíp odmeňovania rovnaký pre všetky sestry bez ohľadu na to, kde pracujú, teda či ide o sestry v ambulancii, v nemocniciach, v zdravotníckych či nezdravotníckych zariadeniach. Odmeňovanie by malo tiež odrážať dosiahnuté vzdelanie a príslušné kompetencie. Pri odmeňovaní by sa mala brať do úvahy aj dĺžka praxe.

Lazorová preto navrhuje, aby sa koeficient pre výpočet mzdy sestier a pôrodných asistentiek zvýšil najmenej o 40 percent. Mzda by tak mohla narásť o 300 eur v hrubom. Komora tiež navrhuje zapracovať do zákona o odmeňovaní, aby sa základná zložka mzdy zvyšovala o päť percent každých päť rokov odbornej praxe, maximálne do výšky 20 percent.

Sestry tiež chcú zlepšiť pracovné podmienky, zjednodušiť vedenie zdravotnej dokumentácie, a to najmä elektronizáciou zdravotníckeho systému. Komora takisto požaduje znížiť počet pacientov na jednu sestru, ktorá ich má v súčasnosti na starosti až 15. Potrebné je tiež podľa Lazorovej odstrániť nadčasy sestier, prípadne zabezpečiť ich preplácanie. Dôležité je aj venovať pozornosť výberu manažmentu, posilneniu kompetencií sestier a prijatiu viac študentov na ošetrovateľské odbory.