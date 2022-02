Sčítanie obyvateľstva 2011 vs. 2021: V ktorých satelitoch v okolí Bratislavy pribudlo najviac obyvateľov?

Ľudia žijúci v okolí Bratislavy pribúdajú ako huby po daždi! To, čo sa za posledných desať rokov deje na periférii hlavného mesta, sa nedá nazvať inak ako urbanistické šialenstvo.

Podľa posledného sčítania obyvateľov hlásia niektoré satelity v porovnaní s rokom 2011 až trojnásobný nárast počtu obyvateľov! Mnohé z týchto obcí pritom nemajú na toľko ľudí nadimenzovanú infraštruktúru. Nový Čas sa pozrel na to, kde ich pribudlo najviac.

Cez deň práca v meste a potom cesta domov do satelitov v blízkom okolí. Takto vyzerá realita mnohých Slovákov, ktorí sa prisťahovali do rodinných domov a novostavieb v obciach okolo najväčšieho mesta Slovenska. Pri porovnaní údajov z minulého sčítania obyvateľov zistíme, že neexistuje obec, kde by v porovnaní so sčítaním spred 10 rokov nepribudli stovky, niekde dokonca tisícky obyvateľov.

Najväčším „skokanom“ je v tomto smere Hviezdoslavov, v ktorom býva až 4-krát viac ľudí ako v roku 2011. Podobná situácia je aj v Miloslavove či Chorvátskom Grobe a v ďalších satelitoch. Najviac rezidentov, takmer 3 500, pribudlo v Bernolákove.

Väčšina ľudí dochádza za prácou do centra Bratislavy, mnohí v nej však nemajú trvalý pobyt, a teda sa v rámci sčítania nerátali ako Bratislavčania. Na tento problém nedávno upozornil primátor Matúš Vallo s tým, že Bratislava za týchto „pendlujúcich“ obyvateľov nedostane adekvátne peniaze do svojho rozpočtu prerozdelením dane z príjmu fyzických osôb.

Nedostupné bývanie

Podľa nedávneho sčítania obyvateľov žije v hlavnom meste 475 503 obyvateľov. Iba v obciach v najbližšom okolí hlavného mesta však žije ďalších vyše 100 000. Ich presný počet je ťažké určiť, keďže mnohí nemajú v danej obci trvalý pobyt.

Hoci sa môže zdať, že život v satelitoch si títo ľudia vybrali z vlastnej vôle, podľa krajského šéfa komisie dopravy Jána Buocika to nemusí byť pravda. „Túto situáciu vytvorila najmä zlá dostupnosť bývania v Bratislave. Ľudia kvôli cene bývania idú radšej mimo mesta,“ upozornil Buocik.

Kvôli veľkým zástavbám zároveň prichádza okolie o veľa ornej pôdy. Aby sa trend zmenil, je podľa šéfa komisie dopravy nutné, aby sa významne zlepšila dostupnosť bývania. To by bolo možné vďaka zmene územného plánu. „Čo sa deje v okolí Bratislavy, je urbanistické šialenstvo,“ uzavrel.