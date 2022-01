Vo zvolenskej nemocnici chýbajú desiatky zamestnancov: Je ohrozený jej chod?

Vo zvolenskej nemocnici v súčasnosti pre koronavírusový variant omikron chýba takmer 50 zamestnancov.

Nie je to však len pre ich ochorenie, súvisí to i so zatvorením škôl. Informovala o tom Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí. „Chýba nám 46 kolegov, z toho deväť má nový koronavírus potvrdený, štyria sú v karanténe a dvaja na covidovom ošetrovaní člena rodiny. Chod nemocnice však zatiaľ ohrozený nie je,“ uviedla riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá. „Pre zatváranie škôl riešime výpadok personálu, ale aj nápor na mobilné odberové miesto a triedenie pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice s rôznymi ťažkosťami,“ dodala s tým, že aktuálne riešia v spolupráci s hasičmi možnosť výstavby veľkokapacitného stanu. „Ten bude miestom, kde bude testovanie pacientov pred vstupom do nemocnice,“ podotkla.

Podľa nej bolo v pondelok pre nový koronavírus hospitalizovaných 23 pacientov vo zvolenskej nemocnici. Hovorkyňa zdôraznila, že v uplynulom týždni vo vakcinačnom centre podali vyše 600 dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19, zdravotníci však evidujú pokles záujmu o očkovanie.