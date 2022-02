Dôležité profesie plánujú nátlakové akcie na vládu: Výpovede lekárov a štrajk učiteľov?!

Búria sa proti neplneniu sľubov a nedostatočnému zvyšovaniu platov. Lekári a učitelia sú často označovaní za tie úplne najdôležitejšie zložky našej spoločnosti, no na ich podmienkach to dlhodobo nevidno.

Ich odborovým organizáciám už dochádza trpezlivosť a zvažujú stupňovanie svojich krokov. Slovensko tak v najbližších týždňoch môže čeliť nátlakovým akciám, aké sme poznali v minulosti.

Učitelia: Sme pripravení, mobilizujeme členskú základňu

Nátlakové akcie vo veľkom zvažujú aj učitelia, ktorí v roku 2016 zorganizovali historicky najdlhší štrajk na Slovensku a podarilo sa im vymôcť splnenie časti požiadaviek. Súčasná vláda napriek tomu, že sľubovala zmenu oproti predchádzajúcej garnitúre, sa podľa nich stále nemá k činom. Loptičku si prehadzujú medzi sebou ministerstvo školstva a financií a vláda učiteľom stále len čosi sľubuje. „Nevidíme ani to, že by prebiehali nejaké rokovania o tom, ako to ideme riešiť. Robia sa tu kadejaké vymyslené reformy, ktoré budú len ešte viac pedagógov zaťažovať,“ kritizuje situáciu v školstve Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU). Pripomína, že za bývalej vlády, s ktorou neboli zadobre, došlo tri roky po sebe k 10 % nárastu platov učiteľov a dostali sa na úroveň priemernej mzdy. Už dnes chýba 500 učiteľov. Aj predseda Odborového zväzu školstva Pavel Ondek už otvorene hovorí o štrajku. „Odborový zväz školstva je pripravený aj na štrajk, máme pripravenú metodiku a v súčasnosti mobilizujeme našu členskú základňu a vysvetľujeme, čo sa bude diať ďalej,“ prezradil Ondek Novému Času.

„Odborový zväz školstva je nespokojný so zvýšením platov v školstve. Pritom program, s ktorým išla politická strana OĽaNO do vlády, bol ten, že sa bude zabezpečovať každý rok desaťpercentné zvýšenie pre každého zamestnanca, čo nie je pravda,“ opisuje Ondek dramatické pomery v školstve. Odborári žiadali o stretnutie premiéra aj ministrov financií, práce a školstva. Stretol sa s nimi len šéf rezortu školstva Branislav Gröhling, ani z tohto stretnutia však neodchádzali s pocitom víťazstva. „Ministerstvo financií hovorí, že ministerstvo školstva si má zabezpečiť financie na zvýšenie platov z vlastných zdrojov. Cítime tu aj nevraživosť medzi politickými stranami SaS a OĽaNO, a my nechceme byť rukojemníkmi pri takýchto politických nezhodách,“ dodáva Ondek.