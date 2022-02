Kúpele v Štiavnických vrchoch bojujú o prežitie: Existenčné problémy v raji!

Pandémia sa podpísala aj na jedných z najstarších kúpeľov na Slovensku. Vodný raj Vyhne (okr. Žiar nad Hronom), ktorý je známy aj pivným kúpeľom, dostal podporu len od ministerstva dopravy, no tá ani zďaleka nepokryla všetky straty. Ostatné ministerstvá si ho pohadzujú ako horúci zemiak. Vodný raj totiž patrí obci, nie súkromníkovi, a preto nemá nárok skoro na nič.

Kedysi vychýrené kúpele uprostred nádherných Štiavnických vrchov, v oblasti známej svojimi liečivými termálnymi prameňmi, doslova bojujú o prežitie. Pandémia ich totiž zasiahla viac ako iné wellness centrá, pretože ich vlastní obec, a nie súkromník. Už vlani mali problém s odškodnením, ktorý doteraz celkom nevyriešili.

„Usilujeme sa o pokrytie nákladov pre zamestnancov, ktorých stále držíme v zamestnaní, aj keď máme od 18. októbra znova zatvorené. Aktuálne máme 11 pracovníkov, ktorí dostávajú 60 % z platu,“ ozrejmil starosta Vyhní Ervín Családi s tým, že Vodný raj plánujú otvoriť tesne pred Valentínom. Od štátu chceli po vypuknutí pandémie tzv. prvú pomoc.

„Potom však zistili, že naše IČO patrí pod obec, aj keď Vodný raj Vyhne je podnikateľský subjekt, a tu nastal problém,“ uviedol starosta s tým, že takto je na tom v našej krajine asi 6-7 dedín. Obrátili sa preto na ministerstvo práce, no to ich odporučilo na ministerstvo vnútra, ktoré reagovalo tak, že táto agenda pod nich nepatrí. Žiadnej podpory od štátu, okrem tej z ministerstva dopravy, sa teda nedočkali.

„Ťahá nás to ku dnu, stále splácame úver. Už to trvá dva roky. Našťastie nás potiahlo leto, no nerieši to situáciu. Ostatné subjekty dostali prostriedky, ale my nie,“ doplnil Családi s tým, že on a aj zamestnanci to považujú za diskriminačné. Chýbajúce peniaze musia nahradiť z obecného rozpočtu a ukrajovať tak z iných investícií.

„Je to diskriminácia za to, že podnikáme. Keby sme boli firma, už máme financie na účte,“ doplnil starosta. On aj zamestnanci dúfajú, že od februára už budú môcť mať wellness centrum normálne otvorené a rovnako aj v lete, aby mohli straty aspoň trocha vykryť. Nový Čas oslovil aj ministerstvá práce a vnútra, no do uzávierky sa nevyjadrili.

Michal Kaliňák, hovorca ZMOS- Štát deklaroval, že pomôže súkromným firmám, nestalo sa to však v prípade mestských alebo obecných podnikov. Zdá sa, že podnikanie za mestské alebo obecné peniaze je riziko. Štát nepomôže obecnej firme, ktorá platí dane a odvody na Slovensku a ide pritom o normálnu obecnú spoločnosť. Nepodarilo sa nám to vyriešiť a ostali sme nepochopení.