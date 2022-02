Jana navštevuje na univerzite v Dubrovníku nevšedný odbor: Má takmer 60 a pozrite, čo študuje!

Splnila si sen! Jana Vitová Domić (59) síce pracuje roky ako delegátka, na sprevádzanie po chorvátskom Dubrovníku však potrebovala absolvovať štúdium na miestnej univerzite.

Sympatická Trnavčanka je jedinou zahraničnou a zároveň najstaršou študentkou. Ak skúšky zvládne, bude prvou Slovenkou, ktorá tu bude pôsobiť - a už teraz presne vie, čo turistom ukáže ako prvé.

Jana začínala v cestovnom ruchu pred 26 rokmi a hoci si takmer každý rok hovorí, že táto sezóna bude posledná, ani tesne pred 60-kou si nevie dať pokoj. Okrem letných mesiacov, ktoré trávi v prímorských destináciách, zvykla mimo sezóny turistov sprevádzať po Česku, Chorvátsku aj Slovinsku. Covid však všetko prerušil, a tak sa rozhodla splniť si svoj veľký sen.

„Prihlásila som sa na Univerzitu v Dubrovníku. Po tomto meste môže totiž sprevádzať iba akreditovaný sprievodca, ktorý absolvuje skúšky na univerzite. Doteraz Slovákov sprevádzali českí delegáti. Ak by vás prichytila turistická inšpekcia, že sprevádzate načierno, hrozili vysoké postihy,“ hovorí sympatická Slovenka, ktorá má manžela priamo z Dubrovníka. Časť roka mimo sezóny však trávi aj na Slovensku, kde už 26 rokov prevádzkuje najstaršie aerobikové štúdio v Trnave.

Najstaršia študentka

Jeden semester musela absolvovať Jana na univerzite na prednáškach mapujúcich hospodárske, kultúrne a politické dejiny celého Chorvátska. Až potom môže pristúpiť ku skúškam Dubrovník a Dubrovnícko-Neretvianska župa, kam patria aj Elafitské ostrovy, ostrovy Mljet, Vis či Korčula. Musí napísať aj záverečnú prácu. „Samozrejme, všetko to robím v chorvátskom jazyku a seminár ma stál tisíc eur,“ hovorí s úsmevom Jana, ktorej neprekáža ani to, že je medzi študentmi najstaršia.

„Ďalšia v poradí je o desať rokov mladšia. Ale musím povedať, že som pri nich omladla. Všetci spolužiaci sú Chorváti, no z rôznych kútov krajiny, som tu jediná cudzinka,“ uviedla usilovná Trnavčanka, ktorú často zastavujú miestni a hovoria jej, že jej držia figy, teda prsty. V tomto období totiž robí skúšky.

Jedno z najkrajších miest

Dubrovník patrí medzi najkrajšie mestá sveta a často si ho pre jeho atmosféru vyberajú aj filmové štáby. „Natáčal sa tu aj seriál Hry o tróny, ktorý sem prilákal množstvo turistov z USA či Japonska. Núdzu nemáme ani o svetové celebrity,“ vysvetľuje s tým, že tu dovolenkovali Mike Jordan, Demi Moore či Harrison Ford.

„Mnohí Slováci nevedia, že Dubrovník je celoročná destinácia. Stále sa tu niečo deje. Veľkou vecou je, že už toto leto sa začne využívať Pelješacký most, ktorý výrazne nielen zníži, ale aj zatraktívni cestu do Dubrovníka. Let do Dubrovníka z Viedne trvá niečo vyše hodiny,“ dodáva Jana. Verí tomu, že s turistami uvidí už toto leto. „Ukážem im to, čo neuvidia na internete. Napríklad Kolorinu, kde žijeme s manželom. Odtiaľto sa naskytá prekrásny výhľad na otvorené more, pevnosť Lovrijenac a pláž Šulić, o ktorej mnohí turisti ani len netušia.“

