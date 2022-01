Zmena pravidiel: Cestujúcim zo Slovenska postačí do tejto krajiny aj negatívny test

Pri ceste do Bulharska sa cestujúci zo SR od utorka (1.2.) musia preukázať digitálnym COVID preukazom EÚ, dokladom o plnom zaočkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19, prípadne negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na svojom webe. Rezort upozorňuje, že Slováci musia disponovať jedným z uvedených dokladov pred nástupom do lietadla, vlaku alebo autobusu smerujúceho do Bulharska alebo pri vstupe na územie krajiny. Táto povinnosť by mala podľa MZVEZ platiť do 31. marca.

Výnimka platí pre osoby, ktoré cez Bulharsko prechádzajú tranzitne, deti do 12 rokov, diplomatov, humanitárnych pracovníkov, vodičov autobusov zapojených do medzinárodnej dopravy, vodičov nákladných vozidiel vykonávajúcich alebo ukončujúcich medzinárodnú dopravu, posádky plavidiel a lietadiel aj cezhraničných pracovníkov (pendlerov).