Žilinka sa hnevá: Pozvanie na rokovanie zahraničného výboru je absurdné! Hovorí o kopnutí si do prokurátora

Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje jeho pozvanie na rokovanie Zahraničného výboru Národnej rady SR (NR SR) za „svojím spôsobom“ absurdné. Ide podľa neho o súčasný nebezpečný trend „kopnúť si do generálneho prokurátora“.

Žilinka mal dnes pred zahraničným výborom vysvetľovať svoju cestu na 300. výročie ruskej prokuratúry v Moskve, kde podpísal Program spolupráce medzi Generálnou prokuratúrou SR a Generálnou prokuratúrou Ruskej federácie na roky 2022 a 2023. Výbor však nebol uznášaniaschopný pre neúčasť viacerých poslancov. Žilinka po skončení výboru zdôraznil, že cestou do Ruska neporušil žiadne predpisy.

Žilinka sa počas návštevy stretol aj so šéfom ruskej prokuratúry Igorom Krasnovom, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie. „Program spolupráce na roky 2022 a 2023 som uzatváral so svojím rezortným kolegom, generálnym prokurátorom Ruskej federácie. S kým som mal podpísať takýto protokol? To je môj rezortný kolega,“ vysvetlil Žilinka s tým, že na každom jednom stretnutí prízvukoval zákonnosť, dohľad nad zákonnosťou a ochranou základných práv a slobôd. Slovenský generálny prokurátor zároveň zdôraznil, že na oslavách sa zúčastnilo 30 krajín vrátane niektorých predstaviteľov prokuratúr krajín Európskej únie (EÚ).

Zároveň sa Žilinka vyjadril aj k slovám ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) o tom, že poslal pripomienky k dohode o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými (USA) preto, lebo si pripravoval svoju cestu na stretnutie s človekom, ktorý je na sankčnom zozname EÚ v Moskve. Generálny prokurátor povedal, že pozvanie na oslavy dostal ešte 10. septembra 2021 a obranná dohoda bola predstavená až na konci decembra 2021. V súvislosti so svojou cestou do Moskvy komunikoval aj s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Moskve. „Vedeli, aké dokumenty mienime podpísať. Ani jedenkrát neprišiel ani len náznak, že neodporúčajú návštevu generálneho prokuratúra na týchto oslavách,“ uzavrel Žilinka s tým, že v čase, keď potvrdil svoju účasť, o dohode medzi Slovenskom a USA nevedel a jeho návšteva Ruska nebola s dohodou nijak spojená.