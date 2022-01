Predpoveď SHMÚ: Dokedy potrvajú výstrahy pred silným vetrom?

Výstrahy pred silným vetrom potrvajú v niektorých častiach Slovenska až do pondelkového (31. 1.) rána do 06.00 h. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý varuje aj pred tvorbou snehových závejov a jazykov.

Druhý stupeň výstrahy pred silným vetrom na horách platí od polnoci do rána v okresoch Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Nad pásmom lesa tu môže fúkať vietor, ktorý krátkodobo v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 až 160, alebo okolo 95 kilometrov za hodinu. Takýto vietor predstavuje podľa meteorológov zvýšené nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. So silným vetrom treba od polnoci do rána rátať aj pod horami v Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Vietor tu môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu, čo môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Meteorológovia varujú aj pred tvorbou snehových jazykov a závejov. SHMÚ vyhlásil druhý stupeň výstrahy v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad. Snehové jazyky a záveje sa tu totiž môžu tvoriť nadpriemerne a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká. Výstraha prvého stupňa platí aj v ďalších okresoch Žilinského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Prešovského a Košického kraja. Na západe Slovenska spôsobuje vietor výpadky elektriny: Problém hlási 4-tisíc odberných miest