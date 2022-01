30-tisíc miest na strednom Slovensku má problém s elektrinou: Ide o kritérium vyhlásenia energetickej kalamity

Extrémne poveternostné podmienky spôsobujú od nedeľného rána rozsiahle výpadky elektriny na severe stredného Slovenska. Podľa hovorcu Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslava Gejdoša ich pocítilo už viac ako 30.000 odberných miest, čo je kritérium vyhlásenia energetickej kalamity.

Doplnil, že energetici odstraňujú problémy priebežne. "Vďaka ich nasadeniu v mimoriadne náročných a nebezpečných podmienkach je bez elektriny momentálne už len menej ako 3000 domácností. Najviac práce majú na Liptove a hornom Považí. Keďže vietor neutícha, situácia sa stále mení. Je veľmi pravdepodobné, že do rána pribudnú ďalšie poruchy," uviedol hovorca SSD.

Vysvetlil, že kde to bude vzhľadom na podmienky a bezpečnosť možné, urobia pracovníci údržby zo SSD všetko pre obnovenie dodávky elektriny ešte v nedeľu. "Niektorých obyvateľov však čaká noc bez elektrického prúdu. Najmä tých, ktorí majú poruchy na úrovni nízkeho napätia. Pri odstraňovaní kalamity totiž postupujú elektrikári podľa napäťovej úrovne. Keď vyriešia problémy na vedeniach vysokého napätia, ktoré majú dosah na stovky domácností, začnú riešiť poruchy na lokálnych sieťach s dosahom na jednotlivé ulice a domácnosti," podotkol Gejdoš.

Zdôraznil, že SSD robí maximum pre to, aby situáciu vyriešila čo najskôr. Prosí ich však o trpezlivosť a obozretnosť. "Poruchová linka je už niekoľko hodín preťažená. Dispečerom by veľmi pomohlo, ak by ju odberatelia využívali len v naozaj nevyhnutných prípadoch. Napríklad, ak vidia pretrhané vodiče spadnuté na zem, požiar na elektrickom vedení alebo inú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla ohroziť životy či majetok," uzavrel hovorca SSD.