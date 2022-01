Pandémia obmedzuje aj obľúbené zimné aktivity v hlavnom meste: Kde sa dá korčuľovať?

Situáciu zachraňujú Vajnory! Ísť si túto zimu zakorčuľovať s deťmi v Bratislave nie je také jednoduché ako po minulé roky. Viaceré kryté, ale aj vonkajšie klziská sú z dôvodu pandémie zatvorené a vodné plochy pod holým nebom nie a nie zamrznúť. Napriek tomu sa stále nájdu miesta, kde sa korčuľovať dá. Jedno z nich je, napríklad, na okraji mesta vo Vajnoroch.

Zimy, keď sa dalo korčuľovať na zamrznutom Štrkovci či Draždiaku, pominuli. Bratislavské jazerá zamŕzajú už len výnimočne, preto sú obyvatelia hlavného mesta odkázaní na umelé ľadové plochy. Tých bolo pred pár rokmi neúrekom, pandémia to však zmenila. Klziská na zimných štadiónoch v Ružinove, Novom Meste, Dúbravke či Petržalke sú pre verejnosť zatvorené. Rovnako nie sú postavené ani tradičné ľadové plochy pred nákupným centrom Eurovea či na Hviezdoslavovom námestí.

Situáciu čiastočne zachraňujú v mestskej časti Vajnory, kde je aj napriek pandémii klzisko pre verejné korčuľovanie. Za vstup dokonca nemusíte platiť ani euro! „Z dôvodu klimatických zmien a pandémie sme nemali ľad od roku 2019. Tento rok som si povedal, že ľadová plocha bude, aj keby mali traktory padať,“ vyhlásil starosta Vajnor Michal Vlček.

Celoročne je otvorené aj klzisko v Avione. Tu je k dispozícii aj požičovňa korčúľ či škola korčuľovania pre najmenších. V prípade, že by vonku na dlhší čas prituhlo, dá sa, samozrejme, korčuľovať aj na niektorom z bratislavských jazier. Podľa záchranárov je však nepravdepodobné, že by túto zimu zamrzli natoľko, že by bol pohyb po nich bezpečný.