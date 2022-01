Nadia pustošila vo veľkom: Víchrica, ktorá si v Európe vyžiadala štyri obete, zasiahla aj Slovensko

Silný vietor úradoval. Víchrica Nadia, ktorá v Európe zabila štyroch ľudí, zasiahla v nedeľu aj Slovensko. Najviac šarapaty urobila na horách a západe Slovenska, kde prevrátila niekoľko stromov. Okrem toho postrhávala strechy a vyvrátila aj lampy verejného osvetlenia. Situáciu komplikovalo aj sneženie.

Väčšinu územia Slovenska v nedeľu zasiahol mimoriadne silný vietor. Meteorológovia odporúčali ľuďom, aby zvážili nutnosť pobytu vonku a svoje voľnočasové aktivity radšej presunuli na iný deň. V oblasti Tatier platila najvyššia výstraha - 3. stupňa.

Vietor tam mal dosiahnuť silu mohutnej víchrice, pričom nebol vylúčený orkán. Doteraz najsilnejší vietor bol zaznamenaný na Chopku, kde poryv vetra dosiahol rýchlosť až 155 km/h. Druhý najsilnejší vietor bol zaznamenaný na Lomnickom štíte, a to so silou 137 km/h, nasledovala Nitra so 105 km/h.

Na viacerých miestach Slovenska brala Nadia strechy či lámala stromy. Na ceste z Malaciek do obce Veľké Leváre spadol strom na plynové potrubie, odkiaľ začal unikať plyn a cestu uzavreli. Strom spadol aj na diaľnici D2 v smere do Bratislavy na 31. kilometri. V centre Spišskej Belej (okr. Kežmarok) zasa strhlo strechu z predajne. Následne ohrozovala chodcov aj autá, pretože visela nad chodníkom aj nad cestou. V Ružomberku dopoludnia odfúkla víchrica strechu terasy pohostinstva na ulici Ivana Houdeka.

„Odfúknutá strešná konštrukcia terasy z hliníka a celtoviny na streche budovy z výšky okolo štyroch metrov ohrozovala vozidlá aj ľudí,“ informoval krajský riaditeľ HaZZ v Žiline Jaroslav Kapusniak. Hasiči z Čadce zasahovali v Čiernom, kde bola podfúknutá strecha na zdravotnom stredisku. V Šali zasa prevrátilo autobusovú zastávku.

„V Lučenci reklamný pútač zo stojana na bicykle spadol na kapotu služobného vozidla polície, v ktorom sa nikto nenachádzal. Policajti boli v nákupnom centre riešiť iný prípad,“ uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Časť strechy odfúklo aj na fabrike trnavskej automobilky Stellantis Slovakia.