Richard Sulík prišiel z EXPO 2020: Nočný návrat z Dubaja, v ktorom strávil štyri noci!

Veľký návrat zo Spojených arabských emirátov. Tento týždeň bolo na výstave EXPO 2020 v Dubaji viacero známych krajanov.

Postaral sa o to Národný deň Slovenska, na ktorom vystúpila aj Jana Kirschner či SĽUK a otvorila ho prezidentka Zuzana Čaputová (48). Spolu s ňou sa tam ukázal aj minister hospodárstva Richard Sulík (54) a niekoľko ďalších politikov. Nový Čas zachytil pristátie špeciálu v noci zo soboty na nedeľu.

Zatiaľ čo prezidentka letela s delegáciou vlastným špeciálom, keďže tam strávila len dve noci, Sulík a spol. sa zdržali štyri noci, a tak leteli druhým špeciálom, ktorý pristál až v nedeľu po jednej ráno. Desiatky Slovákov sa zúčastnili práve na Národnom dni Slovenska, kde sa prezentovala naša kultúra a dohadovali prípadné podnikateľské zámery.

„Je to možnosť prezentovať kreativitu a schopnosti Slovenska, našich inovátorov, vedcov, podnikateľky a podnikateľov, ale aj našu kultúru svetovému publiku v regióne, ktorý aj pre nás prináša mnohé príležitosti,“ skonštatovala Čaputová, ktorá rokovala aj s prezidentom SAE. Jej delegácia priletela v piatok večer, zatiaľ čo sulíkovci to potiahli do soboty večera.

V nedeľu ráno z vládneho špeciálu na bratislavskom letisku najskôr vystúpil Sulík, ktorého brala samostatne ministerská limuzína priamo z letiskovej plochy. Ostatní cestujúci, medzi ktorými bol aj jeho štátny tajomník Ján Oravec či predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský, museli nastúpiť do pripraveného autobusu, ktorý ich štandardne odviezol na vybavenie na letisko.