Haščák a Pčolinský riešia žaloby za väzbu: Vysúdia od štátu státisíce eur?!

Zbiera sa to. Po tom, čo spod obvinení oslobodili bývalého spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka (52) aj exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského (43), sa začali skloňovať žaloby na štát za ich väzbu.

Nový Čas zisťoval, či môže trojica žiadať od štátu odškodné a koľko im môžu priklepnúť.

Jeden z najbohatších Slovákov Jaroslav Haščák len prednedávnom ohlásil, že sa plánuje brániť na súde. Vianoce v roku 2020 totiž strávil vo väzbe v Ilave pre obvinenie z korupcie a legalizácie čiernych peňazí súvisiace s Gorilou a možné ovplyvňovanie svedkov. Po mesiaci však Najvyšší súd rozhodol, že je tam neoprávnene a putoval von.

Jeho obvinenie mu neskôr zrušila Generálna prokuratúra. „Ak by uvedené štátne inštitúcie návrh na ospravedlnenie akceptovali, predišli by tak pripravovanej žalobe o náhradu škody, ktorá by sa v tomto prípade mohla vyšplhať k niekoľkým desiatkam miliónov eur,“ uviedli od Haščáka s tým, že peniaze by venoval na dobročinný účel.

Záhadný exšéf tajných

Vo väzbe skončil aj bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský a strávil tam šesť mesiacov. Obvinený bol z podplácania, že spolu s námestníkom mal zobrať 40-tisíc eur za to, aby zastavil odpočúvanie právnika Zoroslava Kollára. Napokon ho von z väzby dostal paragraf 363, ktorý uplatnila Generálna prokuratúra a zbavila ho aj obvinení.