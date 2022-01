Na farme Palomíno v Prešove čakajú baby boom: Prvé jahniatko dostalo príznačné meno

Na farme Palomíno v Závadke (okr. Prešov) sa tešia z nových prírastkov - na svet tam prišli malé jahniatka. To je neklamný znak, že sa onedlho začne otepľovať.

Ako prvá prišla na svet samička a dostala ozaj príhodné meno Snežienka. Na farme však podľa majiteľky Radky Šťastnej (51) čakajú baby boom. Narodiť by sa im malo približne 300 jahniatok.

Z príchodu nových jahniatok majú radosť najmä deti. „Jahniatka sa začali rodiť pred pár dňami. Takýto baby boom bude trvať ešte asi 10 dní,“ povedala spolumajiteľka farmy Radka Šťastná (51). Farmári dohliadajú, aby jahniatka dostávali od mamičiek dosť mlieka a ak ho nemajú, musia ich dokrmovať a majú aj ďalšie úlohy.

„Dostatok kvalitného krmiva musia mať aj matky. Kŕmime ich nielen senom a slamou, ale aj jadrovým krmivom, čo sú napríklad šroty. A to nielen teraz, keď sa kotia, ale najmä pred ich príchodom na svet. Netreba to podceniť, lebo by sa mohlo stať, že jahniatka budú veľmi slabé,“ pripomenula skúsená farmárka.

Podľa nej sa jahniatka pravidelne rodia v závere januára a začiatkom nasledujúceho mesiaca. „Záleží to na tom, kedy boli ovečky pripúšťané. Ich gravidita trvá 5 mesiacov,“ uviedla. Počet novonarodených jahniatok závisí od plemena. „Napríklad romanovské ovce majú aj 4 jahniatka, ale cigájam, ktoré máme my, sa narodia maximálne dve. Máme 240 oviec. Predpokladám, že sa nám narodí 300 jahniat,“ ozrejmila farmárka.

Všetky jahniatka zostanú na farme, lebo rozširujú chov a barančeky predajú. „Veľa ľudí si ich kupuje k domu ako živé kosačky. Niektoré však pravdepodobne pôjdu aj na obchodné účely, lebo na Slovensku sa po dlhých rokoch pozviechal výkup jahniat. Pre Slovákov to je dobrá správa, pretože jahňacie mäso patrí k najzdravším potravinám,“ uzavrela skúsená odborníčka.

