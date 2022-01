DSS Slatinka v Lučenci prechádza rekonštrukciou, klienti sa radujú: Budeme mať skutočné domovy!

Budú mať skutočné domovy. Od marca minulého roka prechádza Domov sociálnych služieb Slatinka v Lučenci rozsiahlou rekonštrukciou.

Jej cieľom je vytvoriť pre klientov také bývanie, ktoré čo najviac pripomína život v prirodzenom domácom prostredí. Na deinštitucionalizáciu získali z eurofondov takmer 2,3 milióna, za ktoré obnovia šesť objektov. Zoltán (51) sa už teraz nevie dočkať, kedy bude môcť bývať so svojou priateľkou Katkou.

V minulosti boli ľudia s mentálnym postihnutím v kaštieli na periférii Lučenca, no v priebehu tohto a budúceho roka sa presťahujú do piatich zrekonštruovaných rodinných domov. Rozsiahla obnova objektov sa začala v marci 2021 a mala by byť ukončená do konca tohto roka. „Projekt sa chýli k úspešnému koncu napriek prekážkam, ktoré mu pripravilo bývalé vedenie župy. Marián Kotleba ešte v roku 2014 odmietol podpísať zmluvy nevyhnutné na čerpanie eurofondov,“ uviedla Lenka Štepáneková, hovorkyňa BBSK, ktorý je zriaďovateľom DSS Slatinka.

Podľa riaditeľky DSS Renáty Šimovej, sociálne služby poskytujú 85 prijímateľom. „Už od roku 2008 sa klienti postupne sťahujú z kaštieľa do menších domov a vlastných bytov, v ktorých žijú s partnermi a priateľmi, čím sa nesmierne zvýšila kvalita ich života. Tieto priestory však neboli prispôsobené pre potreby týchto ľudí, a to vyrieši práve prebiehajúca rekonštrukcia,“ doplnila Šimová s tým, že v kaštieli je ešte 14 klientov s vysokou mierou podpory.

Hlavným cieľom deinštitucionalizácie je podporiť občanov so zdravotným postihnutím pri návrate do ich prirodzeného prostredia a spoločenského života, vytvoriť podmienky pre využívanie bežne dostupných verejných služieb a nadväzovanie sociálnych kontaktov v komunite. „Som veľmi rád, že projekty domovov sa podarilo obnoviť po tom, ako ich bývalé vedenie župy zastavilo. V obidvoch prípadoch boli spracované nové žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré napokon boli úspešné,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter. Po ukončení rozsiahlej rekonštrukcie v dvoch nehnuteľnostiach budú priestory bezbariérové a rozdelené tak, aby v jednom dome boli maximálne dve bytové jednotky a v každej z nich nebude viac ako šesť osôb.

Nový byt bude obývať aj Zoltán (51) so svojou dlhoročnou priateľkou Katkou. „Ako 14-ročný som sa dostal do zámku v Haliči, kde bol predtým DSS. Vyrastal som vo veľkej chudobe, niekedy sme nemali ani na jedlo či drevo na kúrenie. Potom nás presťahovali do kaštieľa v Slatinke a odtiaľ do domu v Lučenci, kde som mal ďalších piatich spolubývajúcich,“ ozrejmuje Zolo, ktorý sa však nevie do­čkať, kedy bude žiť s Katkou. „Mám veľkú radosť. Pár tvoríme 11 rokov a teraz už budeme spolu aj bývať,“ vysvetľuje spokojný klient, ktorý robí pre domov údržbára.