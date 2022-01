Na diaľnici D2 je spadnutý strom: Vodiči, jazdite opatrne! Vietor komplikuje dopravnú situáciu

Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje vodičov na silný nárazový vietor na väčšine územia SR, ktorý komplikuje dopravu. Zelená vlna RTVS aktuálne varuje pred spadnutým stromom na diaľnici D2 za Malackami smerom do Bratislavy. Blokovaný je pravý a čiastočne aj ľavý pruh.

Dopravu v nedeľu komplikuje aj sneženie. So silným nárazovým vetrom treba podľa Zelenej vlny počítať v okrese Malacky a najmä na diaľnici D2. Šoféri taktiež hlásia viacero neupravených ciest, a to na horských priechodoch Donovaly smerom z Ružomberka, úsek je zjazdný iba so snehovými reťazami, a na Čertovici.

Úsek Štrbské Pleso - Podbanské je momentálne nezjazdný a medzi Popradom a Kvetnicou je viacero odstavených áut na krajnici, cesta je tu podľa Zelenej vlny RTVS zasnežená. SSC informuje o uzávere cesty III/3061 medzi Štrbou a Šuňavou z dôvodu tvorby snehových závejov. Podľa cestárov sa vplyvom silného vetra záveje tvoria aj na úsekoch ciest I/18 Východná - Važec, I/66 Sedlo Besník, I/78 Príslop - Hruštín a v okrese Námestovo.

Cestári zároveň upozorňujú na zľadovatený sneh na úsekoch ciest I/59 Uľanka - Motyčky. Pripomínajú tiež uzáveru horského priechodu Donovaly pre nákladnú dopravu nad 10 metrov dĺžky.