Miroslav Číž o Európskej zdravotnej únii: Mohli by sme z nej benefitovať?

Slovensko by malo z Európskej zdravotnej únie (EHU) benefitovať prostredníctvom modernizácie zdravotného systému a prístupu k znalostiam i najmodernejším postupom. Vyhlásil to slovenský europoslanec Miroslav Číž, podľa ktorého posilnenie právomocí Európskej agentúry pre lieky (EMA) je ďalším krokom smerom k realizácii EHU.

"Princíp tejto iniciatívy je teda taký, že EHU zabezpečí zdieľanie a integrovanie tzv. best practices (najlepších praktík), naprieč celou Európskou úniou (EÚ)," priblížil europoslanec.

Európsky parlament posilnenie právomocí EMA odobril 20. januára. Za predbežnú dohodu o rozšírení právomocí tohto úradu sa vyslovilo 655 poslancov, 31 bolo proti a ôsmi sa zdržali hlasovania. Po schválení Európskym parlamentom musí nariadenie ešte formálne odobriť Rada ministrov EÚ. Následne bude toto nariadenie podpísané a zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť by malo nadobudnúť 1. marca.

"Výsledkom tohto textu bude posilnenie mandátu a prostriedkov pre EMA na to, aby mohla v budúcnosti čo najefektívnejšie reagovať na nedostatky liečiv počas mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdravia. Súhlasím s tým, že včasný vývoj kvalitných a bezpečných liekov je v daných situáciách kľúčový," priblížil Číž. Zároveň však dodal, že by do "budúcna apeloval na zvýšenie transparentnosti, či už hovoríme o rozhodnutiach, obstarávaní alebo o samotných výrobných reťazcoch vo farmaceutickom priemysle."

Budúcnosť zdravotníctva v EÚ je témou aj na Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE), v rámci ktorej sa stretávajú panely náhodne vybraných občanov členských krajín.

Tretí občiansky panel po svojom ostatnom stretnutí medzi svoje odporúčania zahrnul aj rozšírenie kompetencií EMA s cieľom zabezpečiť rovnakú kvalitu zdravotnej starostlivosti a primerané náklady v rámci celej EÚ. Občianske panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu. Neskôr budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.