Martin Klinčúch v koncoch: Fanúšikom sa zveril, že ho niekto vydiera pre nahé video!

Mladá slovenská hviezda je v poriadnom maléri.

Herec a spevák Martin Klinčúch prekvapil svojich fanúšikov poriadne nečakanou správou. Na sociálnej sieti Instagram sa vo svojom príbehu zdôveril o jednej skutočne nepríjemnej veci, ktorá sa mu momentálne deje. „Asi tri dni sa mi snaží dopísať nejaký neznámy účet na Instagrame s tým, že sa mi vyhráža, že sa mi dostane do telefónu a zverejni nejaký veci, pokiaľ mu nezaplatím 10-tisíc,“ informuje vo videu.

Ako vzápätí ozrejmil, najskôr to nebral vôbec vážne a z celej veci si robil iba srandu. Všetko až do momentu, kým mu neprišla od neznámeho vydierača ďalšia správa. „Ale dnes ráno mi poslal link na stránku, kde bol náhľad na moje video z môjho telefónu, moje nahé video z môjho telefónu, a pýta odo mňa 5 bitcoinov, inak to zverejní,“ uvádza zúfalý Martin.

Sledovateľom taktiež ozrejmil, že 5 bitcoinov je až niečo cez 160-tisíc eur „Neviem vôbec čo mám robiť, neviem, či to môže zájsť ďalej. Samozrejme, nechcem, aby sa to video dostalo do verejnosti, takže budem asi musieť zohnať niekde 5 bitcoinov,“ dodal na záver a fanúšikov zároveň upozornil, aby si dávali na podobné veci pozor.