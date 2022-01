Monika zachytáva krásu novorodencov: Aha, ako sladko spinkajú! Fotky vznikajú dlhé hodiny

Fotky, ktoré v albume potešia každého rodiča!

Monika Klučiarová (38) zo Zlatých Moraviec fotí prekrásne zábery detičiek, no ako sama hovorí, nerodia sa ľahko.Po aranžovaní scény sa pustí do práce polohovania bábätka. Robí jeden záber za druhým, ktoré potom v počítači upraví do dokonalosti, aby mali ich rodičia nádhernú pamiatku.

Niektoré snímky z ateliéru talentovanej Moniky vznikajú dlhé hodiny. Keď bábo spinká v kočíku, musí nacvakať sériu záberov, z ktorých potom vyberie tie najlepšie. Správna kompozícia je však len základ, potom sadne k počítaču a v rôznych programoch ladí záber do dokonalosti.

„Charakter newbornovej fotografie umožňuje veľkú slobodu v oblasti kreativity. Práve toto odvetvie fotografie je na moje umelecké sklony a bohatú predstavivosť živnou pôdou. Je potrebné námet vymyslieť, esteticky naaranžovať a následne podľa presných pravidiel napolohovať do neho bábätko,“ odhalila fotografka. „Novorodenci na mojich fotografiách majú zväčša 8 až 10 dní, nikdy nie sú staršie ako 14 dní,“ prezradila s úsmevom na tvári Monika.

Obrnená trpezlivosťou

Ku každému z nich pristupuje s veľkou nehou a trpezlivosťou. „Niektoré bábätká, zvlášť chlapci, mávajú koliky, čo spôsobuje nespavosť. Začínam prácu s dieťaťom, až keď je napapané a prebalené. Väčšinou svoje fotografovanie prespia. Mnohé mamičky mi povedali, že sa ich dieťatko nikdy tak dobre nevyspalo ako na fotení,“ doplnila. Nie je to však také jednoduché, ako to znie. Za každým fotením sú siahodlhé prípravy.

„Na novorodeneckú fotografiu je potrebné mať bohaté skúsenosti. Sama sa každým fotením učím a prichádzam na nové praktiky. Je to o umeleckom cítení, trpezlivosti a predovšetkým spomínaných skúsenostiach,“ opísala samotný proces. Jedno fotenie v priemere zaberie aj 6 hodín, no záleží to aj od kvality spánku dieťatka, ktorému sa prispôsobuje. Niekedy čaká aj dve hodiny, no potom môže nastúpiť so svojou zrkadlovkou a hromadou objektívov a začne „čarovať“.

A kde berie inšpiráciu? „Patrím medzi ľudí, ktorí vyhľadávajú ticho. Často sa vyberiem do prírody, kde sa môžem sústrediť na prácu. Keď zbadám nejaký artefakt, v sekunde sa mi rozbehne predstavivosť a už premýšľam, ako ho neskôr pri fotení využijem. Novorodenecká fotografia je len jedno z odvetví, ktorému sa venujem, hoci je mojou dominantou. Fotím však aj svadby,“ uzavrela.