Ratifikáciu obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými momentálne nemieni podporiť zhruba päť až šesť poslancov Národnej rady SR (NR SR) z klubu hnutia Sme rodina. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal člen predsedníctva hnutia Sme rodina a poslanec NR SR Igor Kašper s tým, že diskutovať by o nej mali ešte budúci týždeň. Podpredseda strany Hlas – sociálna demokracia a poslanec NR SR Erik Tomáš v relácii povedal, že poslanci z ich strany zahlasujú proti dohode.