Mladý génius Jakub (17) s tímom vyhral prestížnu súťaž: Ako sme vyrobili softvér pre americké námorníctvo

Má len 17 rokov, no dosiahol viac, ako iní za celý život!

Mladý Bratislavčan Jakub Nagy (17) spolu s tímom ďalších študentov vyhral súťaž, ktorú organizovalo americké námorníctvo. Na softvéri pracovali dva mesiace a finálny projekt odovzdali iba 5 sekúnd pred termínom. To však nie je zďaleka všetko. Venuje sa programu na pomoc študentom, vymyslel sondu menšiu ako dvojeurová minca a svoj talent plánuje rozvíjať na niektorej z prestížnych zahraničných univerzít.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Možno by to na Jakuba vzhľadom na vek nikto nepovedal, ale za sebou má už mnoho úspešných projektov. Pre jeho tím prišla najväčšia výzva však len nedávno. Zapojili sa totiž do projektu americkej organizácie Naval Sea Systems Command, ktorá sa stará o vojenské lode. „Existuje všeobecný problém s nedostatkom náhradných dielov na lodiach. Tieto diely je potom ťažké nahradiť. Zadanie bolo vyrobiť softvér, vďaka ktorému by si mohli námorníci vytlačiť v 3D tlačiarni náhradné diely, konkrétne kohútiky,“ vysvetľuje na prvý pohľad nesplniteľnú výzvu Jakub.

So svojím tímom sa skutočne prihlásili, na softvéri pracovali dva mesiace. Napriek tomu, že išlo o tím nadpriemerne šikovných ľudí, nevyhli sa im niektoré neduhy bežných študentov. „Samozrejme, celé sme to dokončovali posledný deň. Keď sme si už mysleli, že je hotovo, objavili sme ďalšie chyby. V Amerike bol deadline o polnoci, čo je u nás o piatej ráno. Náš americký spoločník nakoniec nahral celý projekt do systému asi 5 sekúnd pred vypršaním času,“ hovorí s úsmevom Jakub.

O výhre v súťaži, ktorá znamenala finančnú odmenu 30 000 dolárov, sa dozvedeli po príchode z dovolenky. Pripiť si, bohužiaľ, vzhľadom na vek ešte nemohli, výhru tak išli osláviť do známej bratislavskej reštaurácie.

Vlastná kancelária

Hoci má Jakub iba 17 rokov, jeho diár je plnší ako u niektorých manažérov a jeho lukratívnu kanceláriu na piatom poschodí v Nivy Tower by mu mohol závidieť kdejaký riaditeľ. Získal ju od jednej organizácie vďaka projektu Picoballon, na ktorom pracoval ako 16-ročný tínedžer.

„Je to sonda, ktorá je veľká asi ako dvojeurová minca. Tá sa pripojí na malý balón, ktorý dokáže vyletieť až 16 kilometrov.Hlavné využitie je, že vie poskytovať presné meteorologické dáta,“ vysvetľuje mladý génius. Celkovo mal Picoballon už 13 štartov, jeden z nich došiel až do Iránu. „Najideálnejší scenár by bol, keby bola celá zem pokrytá sondami, ktoré by vedeli napríklad snímať prírodné katastrofy,“ hovorí Jakub s tým, že na úspešnom projekte pracuje 15 ľudí.