Začal sa súd s Nemkou Sabine H.: Odsúdia statičku za pád mosta? Pozostalí po 4 obetiach chcú odškodné

Vinníka stále niet... Od zrútenia rozostavaného diaľničného mosta pri Kurimanoch (okr. Levoča), pod ktorým zomreli štyria robotníci, uplynulo už takmer 10 rokov.

V piatok dopoludnia sa na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi začalo pojednávanie s obžalovanou nemeckou statičkou Sabine H. (60), ktorá mala podľa prokuratúry chybne naprojektovať statiku podpornej mostnej konštrukcie a vinia ju z prečinu všeobecného ohrozenia. Pre pandémiu sa pojednávanie uskutočnilo prostredníctvom telemosta. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov. V novembri 2012 otriasla Slovenskom tragická správa. Až teraz sa však začal proces so statičkou z Nemecka Sabinou H., ktorá schválila projektovú dokumentáciu. Most skolaboval a pri páde zomreli 4 robotníci. Pozostalí po nich sa zúčastnili aj včerajšieho pojednávania.

Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi odznelo, že pri betonáži a následnom zaťažení podpornej konštrukcie stratila stabilitu, vybočila a prelomila sa. To spôsobilo zrútenie časti betónového poľa mostnej konštrukcie. Prokuratúra tvrdí, že výpočet statiky pri budovaní mosta mala na starosti nemecká statička Sabine H., ktorá pochybila, a preto sa most počas výstavby zrútil.

Vinu popiera

Prokuratúra disponuje posudkom Žilinskej univerzity, ktorý má dokazovať, že statička Sabine H. urobila chybu. Tá si v rámci obhajoby nechala vypracovať svojimi advokátmi vlastný posudok, ktorý oponuje tvrdeniam uvedeným v slovenskom posudku obžaloby. „Opierame sa o posudok Technickej univerzity v Košiciach aj nemeckých znalcov,“ vysvetlil Puchalla, ktorý je presvedčený o nevine svojej klientky.

Tá vypovedala prostredníctvom telemosta z Nemecka a svoju vinu rezolútne odmietla. „Počas praxe som vytvorila 2 500 statických výpočtov na rozličných stavbách a nikdy sa nič nestalo. Môj výpočet bol správny. Nesprávny bol však výpočet podložia. To povolilo, a preto sa most zrútil. Ja som vychádzala z údajov, ktoré som dostala,“ uviedla statička, ktorá prezradila, ako pri výpočtoch postupovala. Následne využila svoje právo a odmietla odpovedať na otázky.

Či sa dostaví na ďalšie pojednávania do Spišskej Novej Vsi, nám však Puchalla povedať nevedel. Na súde vypovedali aj pozostalí po obetiach nešťastia. Jeden z poškodených Lukáš Chovan ešte pred pojednávaním uviedol, že dúfa, že proces sa rýchlo skončí a bude spravodlivý. „Som stotožnený s podanou obžalobou, ktorú podal pán prokurátor. Tiež som veľmi nervózny, mám obavy, či to bude spravodlivé a či sa to nebude ťahať a v konečnom dôsledku, či to k niečomu dospeje,“ uviedol Chovan, ktorý pri tragédii prišiel o otca a na pojednávanie prišiel s mamou.

Každý z pozostalých si nárokuje odškodné vo výške 50-tisíc eur. Dostať ich však môžu až vtedy, ak sa dokáže vina obžalovanej. Okrem strát na životoch došlo aj k materiálnym škodám. Odškodné vo výške 96-tisíc žiada aj Národná diaľničná spoločnosť a Sociálna poisťovňa, ktorá sa snaží uplatniť si nárok na takmer pol milióna eur.