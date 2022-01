Hrozia potravinové výjazdy Slovákov do zahraničia? Pellegriniho výzva vláde! Vážne slová šéfa Hlasu

Mimoparlamentná strana Hlas-SD opätovne vyzýva vládu SR na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny a v gastrosektore.

Inak podľa nej hrozí Slovensku inflačná špirála a ďalšie prudké zdražovanie. "V prípade, že vláda neprijme zásadné opatrenia, ktoré zabrzdia rast cien, budeme svedkami špirály, ktorá vyvolá následný tlak na potrebu zvýšenia miezd ľudí, aby dokázali tieto ceny zvládať platiť, a to následne zase vyvolá zvýšené náklady u podnikateľov, ktorí ich pretavia do ďalšieho zvyšovania cien," uviedol v piatok v Košiciach pre novinárov predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Predstavitelia strany sa podľa neho stretli so zástupcami gastrosektora aj prvovýrobcami potravinárskych produktov, ktorých postihlo výrazné zvýšenie cien energií, pohonných látok a ďalších komodít.

"Kým krajiny, ako Maďarsko, Česko, Poľsko, ale aj ostatné krajiny Európy prijímajú veľké antiinflačné balíky, ktoré majú zmierniť rast cien a zabrániť tak ekonomickému prepadu obyvateľov, Slovensko neurobilo v tomto vôbec nič," vyhlásil bývalý premiér. Hrozia podľa neho potravinové výjazdy Slovákov do okolitého zahraničia, na čo v konečnom dôsledku doplatí štát a domáci výrobcovia. Takáč o znižovaní DPH na potraviny: Ide o krátkodobé opatrenia, jedna vec musí byť zabezpečená

Vládnu koalíciu vyzval na podporu návrhu nezradených poslancov z Hlasu-SD na zníženie DPH pre gastro na päť percent do konca roka a od roku 2023 trvalo na desať percent. "Ak to nechcete spraviť, lebo vám prekáža, že je z dielne Hlasu, tak predložte vlastný," konštatoval Pellegrini. V prípade nárastu cien potravín treba podľa neho reagovať na šokovú situáciu, a to sa inak ako dočasným znížením DPH riešiť nedá.

Podľa ministra financií SR Igora Matoviča (OĽANO) by zníženie DPH na potraviny spôsobilo v štátnom rozpočte výpadok 150 až 200 miliónov eur. Uviedol to po stredajšom (26. 1.) rokovaní vlády, pričom pripomenul, že DPH je kľúčová daň pre verejné financie. Existuje podľa neho uznesenie vlády z októbra 2020 o tom, že ak príde ktorýkoľvek minister s návrhom, "kde chce rozdávať", zároveň musí prísť s návrhom, "komu zobrať". Podľa agroministra Samuela Vlčana (nominant OĽANO) sa hľadajú možnosti, ako kompenzovať hlavne slovenských potravinárov, najmä cez kompenzáciu energií alebo ceny práce.