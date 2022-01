Politológ si vzal na paškál Pellegriniho Hlas: Jedna vec sa mu zdá veľmi zvláštna

Opozičná strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) priamo nehovorí, prečo nevylúčila hnutie Republika europoslanca Milana Uhríka zo spolupráce v tohtoročných komunálnych a župných voľbách, ako aj z povolebnej spolupráce po parlamentných voľbách.

Hlas-SD totiž odmietol spojenectvo so stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a aj s vládnym hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Politológ Juraj Marušiak povedal, že sa mu to zdá veľmi zvláštne vzhľadom na to, akí ľudia odišli z ĽSNS do Republiky.

„Takéto nejaké nenápadné pokusy o legitimizáciu Republiky s ohľadom na pôsobenie jej lídrov v minulosti je veľmi nebezpečné a nezodpovedné,“ povedal agentúre SITA Marušiak. Rozdiel medzi Republikou a ĽSNS vidí v tom, že Republika sa podľa neho snaží dištancovať od najhorších excesov, akými sú otvorená alebo skrytá propagácia neonacizmu a ľudáctva, a teda režimu bývalého slovenského štátu.





„To je pre väčšinu politických subjektov červená čiara. Republika sa chce takto stať viac prijateľná pre ostatné politické strany, ale s ohľadom na minulosť jej lídrov a toho, čo robili až do odchodu z ĽSNS, sa mi zdá tá strana veľmi problematická,“ priblížil politológ. Podľa neho líder Hlasu-SD Peter Pellegrini zdôrazňoval antifašistický charakter strany a „toto ako keby mu neprekážalo“. Politológ hovorí, že rozumie tomu, prečo sa chce v tomto období Hlas-SD dištancovať od OĽaNO, druhá vec je, že Republika má vo svojich radoch ľudí, ktorí spochybňujú elementárne demokratické princípy.

Marušiak, odhliadnuc od tohto problému, poukázal na to, že mnohé strany vylučujú zo spolupráce veľa iných politických subjektov a po parlamentných voľbách sa môže stať, že nebude s kým zostavovať novú vládnu koalíciu.

Hlas-SD doposiaľ vylučoval zo spolupráce iba ĽSNS. Tento týždeň k nej zaradil aj OĽaNO. Odídenci z ĽSNS, ktorí vlani založili Republiku, pri svojom odchode deklarovali, že nechcú byť odsúdení na večnú opozíciu a izoláciu.





Hlas-SD na otázku, či bude teda spolupracovať v regiónoch a aj po voľbách v parlamente s hnutím Republika, jasne neodpovedal. „Hlas ponechal svojim štruktúram voľnú ruku na uzatváranie koalícií na úrovni miest, okresov a krajov, s výnimkou ĽSNS a OĽaNO ako vážnych hrozieb pre Slovensko. O povolebnej spolupráci v Národnej rade SR rozhodnú výlučne občania, Hlas však s týmito stranami za žiadnych okolností spolupracovať nebude,“ uviedol Martin Dorčák z tlačového oddelenia Hlasu-SD.