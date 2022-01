Takáč o znižovaní DPH na potraviny: Ide o krátkodobé opatrenia, jedna vec musí byť zabezpečená

Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny je okamžitá pomoc, nie definitívna.

Uviedol to podpredseda opozičnej strany Smer–SD Richard Takáč. Zníženie DPH na vybrané potraviny je podľa neho jednou z pomocí slovenským domácnostiam v čase rapídneho zdražovania.

Priblížil, že Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora (SPPK) sa obáva, že zo zníženej DPH budú v konečnom dôsledku profitovať len reťazce. "Práve preto od začiatku navrhujeme aj legislatívne zabezpečiť funkčný mechanizmus na kontrolu. V diskusiách parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa ako jeden z návrhov spomínali dvojité cenovky pri vybraných potravinách," spresnil Takáč.

Keď vláda v roku 2015 znížila DPH na vybrané potraviny na 10 %, SPPK to podľa Takáča vnímala pozitívne, vtedy by dokonca uvítali rozšírenie zoznamu základných potravín, ktorých by sa znížená DPH dotkla. "Dnes chceme zoznam základných potravín s dočasne zníženou DPH rozšíriť," spresnil.

Zoznam by podľa neho mal kopírovať novovytvorený register potravín, ktoré si Slovensko zadefinuje ako základné, v ktorých by mohlo byť potravinovo sebestačné. "Zahrnuté by tam mali byť aj mlieko a mliečne výrobky, vajcia či ovocie a zelenina, teda potraviny, ktoré dokážeme vypestovať v našich klimatických podmienkach. Na tento zoznam potravín by mala platiť aj znížená DPH," navrhol.