Pojednávanie v prípade nezvestnej Andrey († 35) odročili: Rázne slová exmanžela pred súdom!

Okresný súd v Trnave zatiaľ nerozhodol o návrhu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica na obnovu konania v prípade nezvestnej Andrey Vlčekovej z okresu Hlohovec.

Predseda senátu verejné zasadnutie po niekoľkých hodinách prerušil, bude v ňom pokračovať v marci. V prípade nezvestnej Vlčekovej už bol právoplatne odsúdený jej exmanžel Miroslav Vlček za zločin pozbavenia osobnej slobody na 12 rokov väzenia. Keďže sa minulý rok objavili nové dôkazy, Lipšic navrhuje stíhať Vlčeka pre trestný čin úkladnej vraždy.

„Pri prehliadke skladu vo Veľkých Ripňanoch bol v inej trestnej veci, ktorú dozorujem, nájdený plastový sud s kyselinou sírovou s pozostatkami biologického materiálu. Je zrejmé, mimo dôvodnú pochybnosť, že v tomto sude bola rozpustená poškodená,“ povedal Lipšic. Opiera sa o závery znaleckého posudku.

Vlček dnes vyhlásil, že žiadnu vraždu nespáchal, v sklade vo Veľkých Ripňanoch podľa jeho tvrdenia celé roky nebol. V deň zmiznutia exmanželky bol podľa neho tento priestor monitorovaný políciou. Už právoplatne odsúdený Vojtech Ollé, ktorý ženu aj s ďalším mužom uniesol tvrdí, že ju priviezli do Veľkých Ripňan, kde si ju prevzal Vlček. Desivý prípad unesenej mamy dvoch detí: Budú exmanžela Andrey († 35) súdiť za vraždu?!

Právoplatne odsúdený Vlček dal tiež návrh na obnovu konania, ale vo svoj prospech. Súd sa ním bude zaoberať v polovici februára.

Andrea Vlčeková je nezvestná od 13. decembra 2016, keď ju dvaja muži na Ulici R. Dilonga v Hlohovci násilím vtiahli do osobného auta a odviezli na neznáme miesto. Zmiznutie vtedy 35-ročnej ženy si podľa policajného vyšetrovania objednal Miroslav Vlček z pomsty za to, že proti nemu vypovedala ako svedok v prípadoch ekonomickej trestnej činnosti a za to, že spravovala majetok spoločnosti VK Invest Group, na ktorý si robil nárok.