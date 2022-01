Kauza pádu diaľničného mosta pri Iliašovciach: Pojednávanie odročili!

Sudkyňa Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi odročila hlavné pojednávanie v kauze pádu diaľničného mosta pri Iliašovciach na 15. a 16. marca.

Proces s nemeckou statičkou Sabine H., ktorá v tomto prípade čelí obžalobe, sa začal v piatok uplatnením si náhrady za nemajetkovú ujmu poškodených a jej vypočutím pomocou telemosta. Statička obvinenia odmieta a tvrdí, že za pád mostnej konštrukcie nemôže jej statický výpočet.

Obhajca Martin Puchalla doplnil, že pri obhajobe sa budú opierať o dva znalecké posudky, jeden z Technickej univerzity v Košiciach a druhý od nemeckého znalca, ktoré tvrdia, že výpočet bol v poriadku. Naopak obžaloba má k dispozícii ďalšie znalecké posudky, ktoré tvrdia opak. "Aj v prípravnom konaní som bol svedkom toho, že tí znalci sa doslova hádali o tých svojich stanoviskách," zdôraznil obhajca.





Nemecká statička po vypočutí súdu deklarovala, že na ďalšie otázky odpovedať nebude a zároveň využila svoje právo a ďalej v konaní vypovedať nechce. Svoje stanovisko zmení podľa toho, ako budú vypovedať svedkovia, v prípade potreby doplní svoju výpoveď. "Je to jej legitímne právo a v žiadnom prípade by jej to nemalo priťažiť," skonštatoval Puchalla. Dodal, že zatiaľ nie je jasné, či sa jeho klientka zúčastní ďalšieho pojednávania osobne, alebo udelí súhlas na konanie v jej neprítomnosti. Ubezpečil, že z ich strany prieťahy v súdnom procese určite nebudú.