Ďalší nelegálni migranti: Policajti pri kontrole vlaku narazili na dvoch Egypťanov, krátky proces!

Policajti v Nových Zámkoch riešili vo štvrtok (27.1.) ďalšie dva prípady nelegálnej migrácie.

Hliadka železničnej polície objavila pri kontrole medzinárodného rýchlika Hungaria dvoch Egypťanov, ktorí nevedeli preukázať svoju totožnosť. Na území Slovenska sa zdržiavali neoprávnene, informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Egypťania vycestovali z domovskej krajiny v marci a v septembri minulého roku z ekonomických dôvodov. Cestovali letecky, pešo, taxíkom aj vlakom. Obaja sa stretli v Srbsku, odkiaľ išli spolu do mesta Szeged v Maďarsku. Do Budapešti pokračovali podľa Slivku taxíkom, za ktorý zaplatili 450 eur. Tam si kúpili lístky na vlak do Bratislavy, odkiaľ chceli cestovať do Viedne. Cieľovými krajinami boli Francúzsko a Rakúsko.

Za neoprávnený pobyt obidvom cudzincom vydali rozhodnutia o vyhostení so zákazom vstupu na územie Slovenskej republiky a všetkých členských štátov EÚ na tri roky. Momentálne sa nachádzajú na útvare policajného zaistenia pre cudzincov, kde budú až do chvíle, kým neopustia krajinu.