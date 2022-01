Po desiatkach rokoch zrenovujú posledný kus: Legendárny Ikarus opravia za takúto sumu!

Devätnásť rokov stál, no konečne sa dočká renovácie!

Legendárny kĺbový, alebo ak chcete „harmonikový“ Ikarus 280 brázdil bratislavské cesty neuveriteľných 34 rokov. Poslednýkrát bol autobus maďarskej výroby v hlavnom meste vyslaný do akcie v roku 2008. Potom model nahradili moderné autobusy a kĺbové Ikarusy začali postupne likvidovať. Nakoniec sa z pôvodných 761 kusov zachoval jediný. A práve ten chce Dopravný podnik Bratislava (DPB) opraviť.

Už je to 14 rokov, čo v Bratislave naposledy premával kĺbový autobus Ikarus 280. Cestujúcich v ostrej premávke tento model odviezol naposledy 15. februára 2008. Veľa vyradených kusov zväčša rozobrali do šrotu. Jeden sa však zachoval a DPB zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na jeho kompletnú renováciu. Ide o kus č. 2881/II z roku 1987, ktorý premával na rôznych linkách až do roku 2003. Následne ho odstavili a odvtedy len chátral pod holým nebom. Pôvodne bolo po vyradení v roku 2007 zachované aj vozidlo č. 4940 z roku 1989, ale v roku 2011 ho zošrotovali.

Cenu renovácie odhaduje DPB na 92 800 € a práce by mal zhotoviteľ vykonať do 8 mesiacov od zadania objednávky. „Renovácia má pozostávať z kompletnej opravy všetkých častí vozidla, jeho kompletizácie a nalakovania do stavu z roku 1987,“ odhalili z DPB s tým, že opravu čalúnenia sedadiel, náhradu podlahovej krytiny, líšt, gumových profilov a ďalších detailov chce dopravný podnik zabezpečiť vo vlastnej réžii. Po renovácii bude Ikarus slúžiť ako historické vozidlo na rôzne špeciálne príležitosti.

Míľniky ikonického autobusu

1967 - prvýkrát predstavený Ikarus z radu 200

1972 - spoločnosť oficiálne predstavila kĺbovú verziu modelu Ikarus 280

1974 - kĺbový Ikarus začína jazdiť v Československu

2008 - v Bratislave bola ukončená prevádzka

2021 - v Budapešti stále jazdí niekoľko kusov