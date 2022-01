Na tomto mieste spolunažívajú tri národnosti: Jediná obec v Bratislavskom kraji, kde prevažujú Maďari!

Napriek jazykovým rozdielom žijú v harmónii!

Dedinka Vlky (okr. Senec) je jedinou obcou v Bratislavskom kraji, kde sa väčšina obyvateľov hlási k maďarskej národnosti. Ľudia z obce s tým však problém nemajú, väčšina z nich ovláda slovenčinu aj maďarčinu. Podľa asistenta starostu tu národnostné vášne necítiť. Nový Čas sa bol presvedčiť, či je to naozaj tak.

Cítiť tu pokoj a pohodu. Miestny úrad je zavretý, na uliciach je ozaj málo ľudí. Niet sa čomu diviť. Vo Vlkoch cez pracovné dni nie je rušno. Väčšina ľudí chodí odtiaľto pracovať do väčších miest v okolí. V lete sem zavítajú najmä vodáci, keďže rameno Dunaja leží len päť minút od obce. Maďarské hranice sú približne 30 kilometrov ďaleko. Podľa nedávneho sčítania obyvateľov tu žije 415 ľudí. Z nich sa až 60 %, čo predstavuje 251 ľudí, hlási k maďarskej národnosti.

Môžu piť ďalej, dedinčania zachránili podnik pred zavretím: Zložili sa na krčmu

Hoci je Senec okresom s najvyšším podielom ľudí maďarskej národnosti v Bratislavskom kraji (9,1 %), Vlky sú jedinou obcou, kde Maďari prevažujú. Podľa miestnych nie je problém dohovoriť sa tu oboma jazykmi. Staršie generácie spomínajú aj na časy, keď boli Vlky čisto maďarskou obcou. Napriek tomu tu žiadne rozbroje nevznikajú a ľudia spolunažívajú v harmónii. To potvrdil aj asistent starostu obce Lajos Koszorus.

„Život Slovákov a Maďarov v obci je dobrý, žiadne napätie vyplývajúce z národnostných rozdielov nie je. Problémy v spolunažívaní občanov určite nie sú zapríčinené rozdielom národností. V krčme aj v obchode sa ľudia dohovoria podľa toho, ktorú reč ovládajú,“ prezradil. A starší pán v krčme jeho slová potvrdil. Hoci sa s kamarátom rozprával po maďarsky, nemal problém pri našom príchode plynule prejsť do slovenčiny. Prezradil nám tiež, že niektorí mladší ľudia, ktorí sa do Vĺk prisťahovali, po maďarsky vôbec nevedia.

Obyvatelia podľa národnosti

Počet obyvateľov byvateľov v obci Vlky: 415

maďarská - 60,48 %

slovenská - 37,11 %

česká - 1,45 %

ostatné - 0,96 %

Som čech, slovák aj maďar

Milan (60), vodič

- Vo Vlkoch bývam od roku 1963. Hovorí sa tu o mne, že mám dokonca tri národnosti - českú, slovenskú a maďarskú. Mama bola totiž Češka. Pri sčítaní som sa prihlásil k slovenskej národnosti. Predtým to tu bola čisto maďarská obec. Pamätám si aj to, keď tadeto prechádzali ruské tanky v roku 1968. Ľudia, čo sa sem prisťahovali nedávno, nevedia ani ceknúť po maďarsky. Nie je to však žiaden problém, všade sa dá dohovoriť aj po slovensky.

V krčme sa hovorí po maďarsky

Eva (35), krčmárka

- Roky som bývala priamo vo Vlkoch, teraz sem dochádzam z Bratislavy. Väčšina zákazníkov sa so mnou rozpráva po maďarsky, ale nemajú problém ani so slovenčinou. Žiadne národnostné vášne tu necítiť, všetci sa tu poznajú. Cez deň do krčmy veľa ľudí nechodí. V lete je ich trochu viac, najmä vodákov, keďže neďaleko je rameno Dunaja. Ja osobne som sa prihlásila k slovenskej národnosti.

Najväčší podiel národností v obciach

Najväčší podiel rusínskeho obyvateľstva Ondavka (okr. Bardejov): 66 %

Najväčší podiel ukrajinského obyvateľstva Oľšinkov (okr. Medzilaborce): 15 %

Najväčší podiel českého obyvateľstva Vladiča (okr. Stropkov): 7,69%

Najväčší podiel chorvátskeho obyvateľstva Bratislava-Čunovo: 6,48 %