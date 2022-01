Konflikt Ukrajiny s Ruskom: Nasadia jednotky NATO na Slovensku?! Do hry prichádzajú viaceré scenáre

Máme sa pripraviť na najhoršie?!

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou naberá na obrátkach a na ich spoločných hraniciach už má byť zhromaždených viac ako 100-tisíc ruských vojakov a aj ťažká technika.. Čo nám reálne hrozí?

V napätej situácii sa zvažujú viaceré možnosti. Kým doteraz bol scenár možnej vojny na Ukrajine pre Slovákov pomerne vzdialený, čoraz viac začína mať reálne kontúry a spojenci uvažujú aj o krajných riešeniach. „V NATO uvažujú aj o nasadení jednotiek na Slovensku,“ potvrdil minister zahraničia Ivan Korčok. Bližšie sa však k téme vyjadrovať nechcel a povedal, že zatiaľ ide len o úvahy. Server Sky News informoval, že spojenci NATO zvažujú vytvoriť jednotky s tisíc príslušníkmi v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku.

Má ísť o jedno z možných riešení, ako reagovať na ruskú hrozbu. „Zo strany NATO to nie je požiadavka, to je niečo, čím Aliancia reaguje na vzniknutú situáciu. Takéto vojenské štruktúry sú v Pobaltí, v Poľsku a sú tam v reakcii na to, čo sa udialo v roku 2014. NATO je najlepšou garanciou slovenskej bezpečnosti a obrany,“ povedal Korčok s tým, že táto ponuka nijako nesúvisí s rokovaniami o obrannej dohode s USA.

Výzva opozícii

Na slovenskej politickej scéne nebol doteraz jednotný názor, ako vnímať ruskú agresiu. Najmä opozícia nešetrí chválou smerom k Rusku. „Máme politického oponenta, ktorý neváha mobilizovať ľudí strachom a absolútne nehovorí, kde v celej kríze stojí, “ hovorí Korčok a obracia sa na oponentov. „Povedzte jasne, kde stojíte vo vzťahu k suverenite a integrite Ukrajiny, čo očakávate od Ruskej federácie a či stojíte za Ukrajinou,“ vyzval Roberta Fica a Petra Pellegriniho.