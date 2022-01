Záhadná smrť exšéfa vojenskej rozviedky Bučku († 67), bývalí vyšetrovatelia sa s niečím podobným ešte nestretli: Výstraha?

Čin zahalený rúškom tajomstva. Exriaditeľa Vojenskej spravodajskej služby Petra Bučku († 67) našli so zviazanými rukami obeseného v kameňolome pri bratislavskom Devíne.

Polícia hovorí o úkladnej vražde, bývalí vyšetrovatelia zase o tom, že môže ísť o výstrahu pre niekoho iného. Aké kontakty mal nebohý Bučka a čo bolo temnou škvrnou jeho minulosti?!

Meno Petra Bučku sa začalo po prvý raz pretriasať v médiách v roku 1998, keď sa stal šéfom Vojenského spravodajstva. O 10 rokov pracoval v rezorte hospodárstva pre vtedajšieho ministra Ľubomíra Jahnátka. Práve vtedy vyšlo na povrch, že v minulosti robil aj pre ŠTB. Po odchode z ministerstva sa po ňom akoby zľahla zem. Až do utorka večera, keď jeho telo zavesené na strome našiel náhodný okoloidúci v kameňolome v Bratislave.

Mŕtvy by mal byť už od pondelka. Hoci to najprv vyzeralo na samovraždu, fakt, že nebohý mal mať zviazané ruky, políciu vedie iným smerom. „Môžeme potvrdiť, že predmetnú trestnú vec vyšetruje vyšetrovateľ NAKA ako podozrenie z úkladnej vraždy. Vo veci bola nariadená pitva. Vzhľadom na súčasné štádium trestného konania zatiaľ nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ potvrdila Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru.

Na mieste aj Lipšic

Do devínskeho kameňolomu prišli vyšetrovateľom v utorok večer pomôcť aj bratislavskí hasiči, obhliadajúci lekár sa na mieste činu zdržal dlhé hodiny. To, že ide o závažný čin, naznačuje fakt, že k vyšetrovaniu bol privolaný aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Zaujímalo nás, prečo sa do prípadu obul. „Vzhľadom na to, že v súčasnosti v tejto veci vykonáva úkony vyšetrovateľ NAKA, nebudeme sa k nej vyjadrovať,“ napísala jeho hovorkyňa Jana Tökölyová. Na informácie je zatiaľ skúpa aj polícia, ktorá reagovala v podobnom duchu ako prokuratúra.