Premiér Heger na rovinu: Hrozba voči Ukrajine je aj hrozbou voči Slovensku!

Hrozba voči Ukrajine je aj hrozba pre Slovensko ako jej bezprostredného suseda. Potrebná je deeskalácia napätia a návrat k rokovaciemu stolu. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol slovenský premiér Eduard Heger.

"Za SR môžem zopakovať náš nemenný konzistentný postoj: podporujeme suverenitu, územnú celistvosť a, samozrejme, nezávislosť Ukrajiny. Ako demokratická krajina stojaca na týchto princípoch nemôžeme konať inak," zdôraznil. Zároveň podčiarkol, že slovenská strana na diplomatickom poli intenzívne podporuje dialóg s Ruskom, považuje za nevyhnutné vrátiť sa k rokovaciemu stolu a vzájomným dialógom. "Je nevyhnutné, aby sme akýkoľvek konflikt odvrátili," dodal.

Heger tiež uviedol, že Ministerstvo obrany (MO) SR má vypracované obranné plány. Plne dôveruje šéfovi rezortu Jaroslavovi Naďovi. Priblížil, že o situácii budú ďalej hovoriť aj na stredajšom zasadnutí bezpečnostnej rady, kde by mali jej členovia dostať ďalšie bližšie informácie. Deklaroval, že vláda bude dbať na ochranu a bezpečnosť občanov SR. "Obzvlášť po informáciách, ktoré dnes máme o posilňovaní prítomnosti ruských vojsk a techniky, ktorá svojím dosahom zasahuje už aj na územie SR. Je to informácia úplne nového rozmeru posledných desaťročí. Preto k nej pristupujeme s najvyššou obozretnosťou a citlivosťou," dodal.

Naď so šéfom diplomacie Ivanom Korčokom v utorok po bezpečnostnej rade označili situáciu na ukrajinsko-ruských hraniciach za mimoriadne vážnu. Korčok označil niektoré ruské požiadavky za neakceptovateľné. Naď poukázal na množstvo ruských vojakov i techniky na hraniciach krajiny susediacej so Slovenskom, aj s dosahom na územie SR. Upozornil i na hrozbu náporu vojnových utečencov z Ukrajiny v prípade aj limitovaného konfliktu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová následne vyhlásila, že Slovensko sa v súvislosti so situáciou na Ukrajine musí preventívne pripraviť na všetky scenáre. Súhlasí s doterajšími krokmi NATO a EÚ. Dôležité je podľa nej urobiť všetko pre to, aby sa situácia nezhoršovala.