Kmotríkov Grafobal Group predal televíziu TA3: Novým majiteľom sa stala česká firma!

Skupina Grafobal Ivana Kmotríka predala televíziu TA3. Novým majiteľom sa stal český podnikateľ v médiách Michal Voráček a jeho firma Blueberg Media.

Doterajšiu generálnu riaditeľku Mirjanu Hron Sikimič, ktorá ostáva v skupine Grafobal, vystrieda Ján Svoboda, ktorý pôsobil ako predseda predstavenstva vydavateľstva Our Media. Vo vedení televízie zostáva jej doterajšia riaditeľka spravodajstva Zuzana Martináková. „Plán predať televíziu sa rodil už niekoľko rokov a je súčasťou stratégie skupiny orientovať sa na náš core biznis,“ povedal majiteľ Grafobal Group Ivan Kmotrík.

„Do televízie TA3 som prišla ako manažér s hlavnou úlohou nastaviť obchodné procesy, zlepšiť hospodárenie a pripraviť ju k obchodnej transakcii. Tieto ciele považujeme za úspešne splnené,“ povedala Sikimič s tým, že predajom televízie sa jej úloha v nej skončila. „V skupine Grafobal Group sa stávam súčasťou vedenia spoločnosti,“ dodala Mirjana Sikimič.

Ján Svoboda zavŕšil obdobné strategické procesy aj v spoločnosti Our Media (pôvodne Perex), kde do januára 2022 pôsobil ako predseda predstavenstva. Vydavateľstvo, ktoré má v portfóliu mienkotvorný denník Pravda, dostal vďaka ozdravným opatreniam po desiatich rokoch do zisku. Počas jeho pôsobenia vydavateľstvo naštartovalo aj online televízie TV Varecha a TV Pravda, či portál Mediaklik. Vzhľadom na túto skúsenosť a výsledky v Our Media sa nový majiteľ TA3 rozhodol angažovať Jána Svobodu vo svojom novom televíznom projekte.

Michal Voráček má viac ako 30-ročné skúsenosti v oblasti médií, zakladal a bol spoločníkom vydavateľstva Ringier v SR aj ČR v 90. rokoch 20 storočia. Pôsobil aj v televíziách Nova a Prima. Na Slovensku bol do októbra 2021 spolumajiteľom vydavateľstva Our Media SR. Okrem spoločnosti Blueberg Media sa venuje mediálnemu poradenstvu a nadačnej činnosti.

Televízia TA3 funguje na slovenskom mediálnom trhu už 20 rokov. Je to jediná spravodajská televízia.