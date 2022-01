Mrazivé zábery zo stanice v Trnave! 73-ročná žena naskakovala na rozbehnutý vlak: Hrôza, čo nasledovalo

Scénu ako z hororu zažili cestujúci v pondelok, na železničnej stanici v Trnave. Mrazivé zábery zo železničnej stanici v Trnave! 73-ročná žena naskakovala na rozbehnutý vlak: Hrôza, čo nasledovalo

73-ročná dôchodkyňa sa snažila naskočiť na už idúci rýchlik, no spadla do medzery medzi nástupišťom a vlakovou súpravou. Iba zázrakom vyviazla bez zranení. Na sociálnej sieti o tom informuje Polícia Slovenskej republiky.

"Krátko pred 22:00 h prijali železniční policajti oznámenie o páde ženy z nástupišťa. Po ich príchode na miesto už našli staršiu ženu sedieť v bezpečí, na lavičke. Policajti zistili, že pri tom, ako chcela nastúpiť do už idúceho rýchlika, sa neudržala a spadla do medzery medzi nástupišťom a vlakovou súpravou. Pomáhať jej pri tomto kaskadérskom kúsku mala neznáma žena, pravdepodobne jej kamarátka. Idúci kolos ju našťastie nezachytil, a podarilo sa jej dostať do priestoru pod nástupišťom," napísala polícia na sociálnu sieť.

Na celý incident sa s hrôzou pozerali nielen cestujúci ale aj rušňovodič z druhého vlaku, ktorý ihneď upozornil výpravkyňu. Tá dala urýchlene znamenie na zastavenie vlaku.

Ženu sa podarilo vytiahnuť späť na nástupište bez zjavných poranení. "Privolaná RZP dôchodkyňu na mieste jednorázovo ošetrila. Kvôli tejto mimoriadnej udalosti mal rýchlik meškanie 30 minút. Policajti si dôchodkyňu, za jej nerozvážny čin a porušenie zákona, predvolajú a budú ju a aj jej „spolubojovníčku“ riešiť v správnom konaní. Za spáchaný priestupok im môže hroziť pokuta až do výšky 500 eur," dodala polícia.

Polícia varuje, že cestujúci by sa nikdy a za žiadnych okolností nemali snažiť nastupovať alebo vystupovať z idúceho vlaku. Apeluje, aby vždy počkali, až kým vlak riadne nezastaví.