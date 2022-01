Znepokojený minister Naď: Čo by pre Slovensko znamenal už len limitovaný útok na Ukrajinu!

V súvislosti s dianím na Ukrajine zasadá Bezpečnostná rada SR, ktorá rieši, ako bude Slovensko reagovať, keby Rusi zaútočili na Ukrajinu. Minister obrany Jaroslav Naď (40) oznámil, že na hraniciach Ruska a Ukrajiny je aj vojenská technika, ktorá nie je len obranného charakteru, a svojím dosahom zasahuje na územie Slovenska.

Slovenskí ministri označujú situáciu za najhoršiu na európskom kontinente od konca druhej svetovej vojny. Na hraniciach Rusi zhromaždili okolo 130 000 vojakov. „Okrem toho evidujeme ďalšie desaťtisíce vojakov, ktoré sú nasúvané dokonca z východných hraníc Ruskej federácie smerom k Ukrajine. Evidujeme aj vojenskú techniku, ktorá nie je len obranného charakteru. Evidujeme aj nasadenie techniky, ktorá svojím dosahom už zasahuje aj na územie SR,“ povedal Naď.

Slovensko má pripravené obranné plány, keďže vláda očakáva zásadné dopady, aj keby nedošlo k priamemu vojenskému ohrozeniu Ukrajiny. „Prichádzajú do úvahy všetky alternatívy ohrozenia, ktoré môžu prísť smerom k SR,“ priblížil Naď. Pripomína, že aj limitovaný vojenský útok na Ukrajinu by znamenal desaťtisíce utečencov, ktorí by išli cez našu hranicu, ktorí by boli braní ako vojnoví utečenci. Slovensko zatiaľ nežiada o prítomnosť spojeneckých vojsk v rámci NATO.

„Aliancia nám netlačí vojakov na naše územie, reaguje na to, že viaceré krajiny na východnej hranici žiadajú o takúto prítomnosť. My nie sme medzi tými, ktorí žiadajú takúto prítomnosť,“ poznamenal Naď. Minister zahraničia Ivan Korčok skonštatoval, že prioritou je konflikt vyriešiť diplomatickou cestou. Rusko má však nerealizovateľné požiadavky. „Prepisovali by celú bezpečnostnú architektúru, prepisovali by ten svet, do ktorého SR vstúpila po roku 1989,“ povedal Korčok.