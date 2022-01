Do bojnickej zoo pribudol ďalší zobákorožec: Henrymu priviezli nevestu až z Francúzska

Zažijú novú love story? V zoologickej záhrade v Bojniciach sa tešia mimoriadnemu prírastku, ktorý pricestoval až z Francúzska.

Samička zobákorožca habešského menom Amelie, ktorá pribudla do expozície, má jeden a pol roka a už teraz sa teší na svojho ženícha. Henry, ako ho volajú, sa svojej nevesty už nevie dočkať. Zatiaľ sa však spolu zoznamujú len na diaľku. Samička musí byť v karanténe, no obaja už o sebe vedia.

Henry čakal na svoju nevestu niekoľko rokov. A konečne sa dočkal. „Na základe odporúčania bola do bojnickej zoo privezená samička zobákorožca habešského. Ide o veľmi zaujímavý poddruh zobákorožca, ktorý patrí do čeľade krkavčiakovitých a do radu dutinovcov. Žije najmä v savanách a na okrajoch lesov. Vo voľnej prírode je zabíjaný lovcami, nie však na konzumáciu, ale na trofej,“ vysvetlil hovorca zoo Pavel Procner.

Amelie prišla zo zoologickej záhrady Lisieux vo Francúzsku. „Po povinnej karanténe bude samička umiestená k samcovi Henrymu, ktorý sa na ňu nesmierne teší. K ich absolútnemu spojenou dôjde na jar tohto roka,“ uzavrel Procner s tým, že zoo v Bojniciach sa tomuto páriku mimoriadne teší.

Zobákorožec habešský