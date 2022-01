Cudzinecká polícia mala plné ruky práce: Migrant v podvozku kamióna aj falošné pečiatky v pase

Hraničná a cudzinecká polícia riešila prípad migranta v podvozku kamióna, falošné pečiatky v pase za stovky eur a tiež migráciu za pomoci prevádzačov za tisíce eur.

Informoval o hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Nelegálni migranti sa v prvom prípade mali nachádzať pri čerpacej stanici neďaleko Príboviec, a to konkrétne pod návesom kamióna idúceho smerom na Martin. Policajti po príchode na miesto zistili, že nad nápravami návesu sa nachádza na nosníku muž. "Začali s ním komunikovať v anglickom jazyku a vyzvali ho, aby kryt opustil. Uviedol, že je z Maroka, no podvozok opustiť odmietol," opisuje Slivka. Nakoniec sa ho podarilo z úkrytu dostať a policajti ho odovzdali mobilnej jednotke Policajného zboru (PZ) z Banskej Bystrice.

"Cudzinec nemal žiadny cestovný doklad ani povolenie, ktoré by ho oprávňovalo zdržiavať sa na území SR. Keďže požiadal o azyl na Slovensku, konanie o vyhostení bolo do času rozhodnutia o azyle prerušené," priblížil Slivka. Dodal, že momentálne sa migrant nachádza na oddelení azylu a to dovtedy, kým nebude konanie o azyle ukončené.

Ďalší prípad sa týkal Ukrajinca, ktorý prišiel na oddelenie cudzineckej polície v Nových Zámkoch so žiadosťou o prechodný pobyt na účel podnikania. Policajt na oddelení podľa Slivku štandardne preveroval oprávnenosť jeho pobytu. "Keď skúmal pravosť predloženého pasu, všimol si v ňom falošné prechodové pečiatky Rakúska. Za tie žiadateľ zaplatil 400 eur," dodal hovorca.