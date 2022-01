Hygienici zatvorili gymnázium a základnú školu v Skalici: Množstvo žiakov je v karanténe

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Senici sa od utorka (25. 1.) prerušuje prevádzka Základnej školy na Vajanského ulici v Skalici a v Gymnáziu F. V. Sasinka. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.

Žiaci sa budú vzdelávať dištančne a plánovaný nástup do škôl je stanovený na 1. februára. "V Základnej škole na Vajanského ulici bolo v pondelok zatvorených 23 tried z celkového počtu 33. Základná škola Strážnická má v karanténe 13 tried z 32. V základnej škole na Ulici Mallého nastúpili na prezenčné vyučovanie po karanténe všetky triedy až na jednu. Tá sa vráti na prezenčné vyučovanie v piatok,“ uviedla k aktuálnej situácii referentka spoločného školského úradu Dana Čárska.

Ako doplnila, v materskej škole sú zatvorené štyri triedy. "Tri z nich sú v elokovanom pracovisku na Hviezdoslavovej ulici, ktoré je aktuálne zatvorené. Jedna trieda je zatvorená na Clementisovej ulici," informovala Čárska.