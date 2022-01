Problémy pokračujú: Železničná spoločnosť Slovensko tento týždeň nevypraví tri desiatky vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) v tomto týždni od 24. do 28. januára opäť z prevádzkových dôvodov nevypraví na regionálnych linkách v okolí Bratislavy tri desiatky osobných vlakových spojov.

Štátny vlakový dopravca o tom informoval na svojom portáli s tým, že aktuálna situácia sa počas dňa môže priebežne zmeniť. Spoločnosti stále chýbajú rušňovodiči aj vplyvom pandémie koronavírusu.

Najviac odrieknutých vlakov oznámili železničiari znovu na traťovom úseku medzi Trnavou a Bratislavou, a to spolu 28 spojov v oboch smeroch počas celého dňa. V jednom prípade uviedli ako príčinu chýbajúcu lokomotívu. Zrušili tiež tri ranné vlaky z bratislavského Nového Mesta do Pezinka, z Pezinka do Bratislavy na Hlavnú stanicu a z Galanty do stanice Bratislava-Petržalka.

„ZSSK sa za spôsobené nepríjemnosti a zníženie komfortu pri cestovaní cestujúcim ospravedlňuje,“ informovala spoločnosť. Pre informácie o konkrétnych spojeniach je cestujúcim k dispozícii kontaktné centrum dopravcu denne od 8:00 do 20:00 cez živé spojenie na jeho portáli. Minulý týždeň spoločnosť pre chýbajúcich rušňovodičov a vplyv pandémie odriekla takmer päťdesiat a predminulý osemdesiat vlakov na trasách v západoslovenskom regióne.