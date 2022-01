Leteckí záchranári pomáhali lyžiarom a turistovi: Buďte na horách mimoriadne opatrní

Leteckí záchranári pomáhali v nedeľu v teréne dvom lyžiarom a jednému turistovi. V Tatranskej Lomnici utrpela zranenie rumunská lyžiarka, nad obcou Pohorelá sa zase zranil skialpinista. Pomoc záchranárov potreboval i turista v Malej Fatre.

TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková. "Najskôr letela posádka popradskej základne do Tatranskej Lomnice, kde na svahu zrazil iný lyžiar 36-ročnú lyžiarku z Rumunska, následkom čoho utrpela poranenie bedrového kĺbu. Po prílete si lekár prevzal pacientku do svojej starostlivosti a po ošetrení ju previezli do nemocnice v Poprade," uviedla Hopjaková.

Pomoc leteckých záchranárov potreboval i 54-ročný skialpinista, ktorý nad obcou Pohorelá pod vrchom Orlová pri lyžovaní spadol a poranil si chrbticu. "Na palubu vrtuľníka sa pridal aj jeden člen Horskej záchrannej služby, ktorého spolu s lekárom vysadili k zranenému pomocou palubného navijaka. Lyžiara lekár ošetril a z miesta ho evakuovali a previezli s podozrením na poranenie chrbtice a panvy v stabilizovanom stave do popradskej nemocnice," doplnila Hopjaková.

Žilinský záchranársky tím pomáhal v Malej Fatre 27-ročnému turistovi, ktorý si na južnej strane pod vrchom Chleb na turistickom chodníku poranil oblasť slabiny tak, že sa napichol na konár. "Lekárku spolu s horským záchranárom do terénu vysadili lanovou technikou. Zranenie mužovi primárne ošetrila. Počas medzipristátia mu lekárka doplnila ďalšiu potrebnú liečbu a následne ho v stabilizovanom stave vrtuľníkom transportovali do Univerzitnej nemocnice v Martine," dodala hovorkyňa.