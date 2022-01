Bývalú učiteľku Ivetu z Vranova nad Topľou ničí choroba ALS: Už sa nedokážem sama ani umývať

Život jej do cesty postavil obrovskú prekážku.

Vranovčanka Iveta Chamcová (54) bola donedávna plná života a snovala množstvo plánov do budúcnosti. Pred necelými dvoma rokmi jej však lekári oznámili krutú správu. Organizmus jej napadla smrteľná choroba - amyotrofická laterálna skleróza (ALS), ktorou trpel aj slávny vedec Stephen Hawking. Pomôcť by jej mohla liečba kmeňovými bunkami, ktorú si, žiaľ, nemôže dovoliť.

Iveta pracovala tridsať rokov ako učiteľka na základnej škole vo Vranove nad Topľou. Donedávna nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mal jej život radikálne zmeniť. „Učila som detičky na prvom aj druhom stupni. Svoju prácu som milovala a myslela som si, že budem učiť ešte roky,“ hovorí statočná žena.

Na jeseň 2020 však začala pociťovať bolesti v ľavej ruke. „Najskôr sa to prejavovalo ako prechladnutie. Vravím si, chytila ma nejaká viróza, vyležím to. O dva týždne neskôr som pocítila šklbanie a trhanie ruky. Myslela som si, že je len preťažená, ale šla som k lekárovi,“ vysvetľuje učiteľka. Absolvovala viacero vyšetrení a neskôr začala pociťovať slabosť aj v nohe.

Prišiel šok

O niekoľko mesiacov sa dozvedela krutú správu. „Oznámili mi, že trpím chorobou ALS. Tvrdenie nevyvrátili ani následné prehliadky. Nezdalo sa, že by to malo byť niečo hrozné. Postupne som si však zistila, že ide o progresívnu smrteľnú chorobu...“ smutne skonštatovala Vranovčanka, ktorej sa v priebehu pol roka rapídne zhoršil zdravotný stav.

„Predtým som sa ešte dokázala sama obliecť. Teraz už mám slabé ruky aj nohy. Občas sa mi stane, že zo slabosti spadnem. Musím používať vozík a je to čoraz horšie. Choroba neustále postupuje. Už sa nemôžem ani sama umývať a takmer ani najesť,“ zverila sa pedagogička, ktorej hrozí úplná bezvládnosť. Ak sa choroba rozvinie do najhoršieho štádia, zvyšok života bude musieť stráviť poležiačky a sama sa nebude schopná ani napiť vody.

Najhoršie na tom je, že všetko si bude uvedomovať, no ovplyvniť to nedokáže. Možné východisko vidí v liečbe kmeňovými bunkami. „Úplne zdravá nebudem už nikdy. Ale mohlo by to pomôcť zastaviť rozvoj choroby. Niektorí pacienti chodievajú do zahraničia, do Mexika, Ruska alebo Srbska. Ja som však našla terapeuta v Malackách.

Náklady sú však aj tak 10-tisíc eur. To si zo svojho invalidného dôchodku, ktorý mi ešte ani nevypočítali, nebudem môcť dovoliť. K tomu treba prirátať rehabilitácie a masáže. Musím však nájsť spôsob, ako sa s chorobou popasovať. Nič iné mi nezostáva,“ odhodlane hovorí Iveta, ktorá mala predtým veľmi rada turistiku, korčuľovanie, chodila na jogu a snažila sa žiť zdravo. Jej život sa však pomaly zužuje len na boj o holý život. Je však pevne rozhodnutá vzoprieť sa a bojovať.