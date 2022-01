Malé lyžiarske stredisko sa pustilo do boja s poľskou konkurenciou: Na Regetovke sa lyžuje po 7 rokoch!

Skvelé! Po siedmich rokoch obnovili lyžovanie v stredisku Regetovka (okr. Bardejov).

V časoch, keď je medzi lyžiarmi módne navštevovať predovšetkým poľské strediská a čo sa týka pandémie koronavírusu, sú tam voľnejšie podmienky, je to od podnikateľov neďaleko hranice pozoruhodný počin. Konkurovať im chcú službami a cenami. Regetovka, ktorá leží od slovensko-poľských hraníc osem kilometrov, bola kedysi obľúbená najmä medzi lyžiarmi zo severovýchodu Slovenska.

Pod tlakom neďalekých poľských stredísk Krynica a Tylicz však ukončila prevádzku, pretože sa práve tam presunula väčšina lyžiarov. „Sme presvedčení, že Regetovka má na to, aby sa do nej lyžiari vrátili. Poliakom chceme konkurovať cenami, ale aj kvalitnými službami. To, čo stačilo lyžiarom kedysi, teda, že prišli, urobili zopár jázd a odišli, už nestačí,“ prezradil Michal Pavličko, nový majiteľ Regetovky. Celodenný lístok pre dospelých stojí v stredisku pri Bardejove 20 €, deti zaplatia 15 €.

Podľa Pavlička, ktorý investoval do strediska státisíce eur, nakúpili nové zasnežovacie zariadenie, ratrak a ďalšie mechanizmy, pre deti majú dopravníkový pás. Zriadili požičovňu s 200 pármi lyží a kompletne prestavali bufet, ktorý je samoobslužný vrátane čapovania piva. „Keby sme nemali úspešnú stavebnú firmu, tak by sme si to nemohli dovoliť. Väčšinu úprav sme urobili vo vlastnej réžii,“ pripomenul podnikateľ.

Aktuálne dokončujú obnovu ubytovne, ktorá by mala slúžiť pre lyžiarske zájazdy, a k dispozícii majú aj ubytovanie v Ranči Regetovka. „Už sa nám začali ozývať školy, ktoré by u nás rady absolvovali lyžiarsky výcvik. Záujem je veľký, lebo v posledných rokoch nebola možnosť realizovať tieto aktivity kvôli protipandemickým opatreniam. Verím, že si cestu k nám nájdu aj ďalší lyžiari,“ uzavrel Pavličko.

Ceny za ubytovanie

Ranč Regetovka

2-posteľová izba prémium 100 € vrátane raňajok

2-posteľová izba štandard 60 - 80 € vrátane raňajok

Ubytovňa: cena zatiaľ neurčená