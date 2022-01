Poklad na východe Slovenska: V Sedliskách majú 6 národných kultúrnych pamiatok

Nenápadná rekordérka! Máloktorá dedina sa môže pochváliť tým, čo majú v Sedliskách (okr. Vranov nad Topľou).

Vo východoslovenskej obci evidujú až šesť národných kultúrnych pamiatok, a to už je čo povedať. Miestni sú na to veľmi hrdí a s úctou sa o ne starajú. Navyše, starostlivosť sa im vracia v podobe zvedavých turistov. Obec je charakteristická tým, že sa nad ňou vypína hrad Čičva, ktorý mal strážiť obchodnú cestu z Poľska na Ukrajinu a kedysi ho vlastnila aj neslávne známa Alžbeta Bátoriová.

„Hrad je jednou z národných kultúrnych pamiatok. Za tie ďalšie však tiež vďačíme tomu, že cez našu dedinu prechádzali obchodníci,“ myslí si starosta Sedlísk Matej Sabol. Pod hradom stojí hrobka šľachtickej rodiny Barkóczyovcov, v jeho blízkosti je archeologické nálezisko, kde sa našli historické predmety z doby latenskej, Kostol Povýšenia sv. Kríža a historický elektrický mlyn. Národnou kultúrnou pamiatkou je aj socha sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia, ktorá stojí na križovatke na konci dediny.

„O pamiatky sa snažíme starať najlepšie, ako vieme. Dosah nemáme iba na mlyn, ktorý je v súkromnom vlastníctve. Niekedy nás znechucuje prístup štátnych orgánov. Keďže ide o národné kultúrne pamiatky, mali by mať záujem o ich zveľadenie. Ak však chceme pomoc, je to zrazu obrovský problém. Občas si vravím - načo sa máme starať, keď nám štát nepomáha, ale hádže polená pod nohy. Starostlivosť sa nám však vracia v podobe prílevu turistov a navyše máme úctu voči našej minulosti, takže to nevzdáme,“ uzavrel starosta obce s takmer 1 500 obyvateľmi.